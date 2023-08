Moscova, atacată din nou de ”mai multe” drone. Un aeroport a fost închis temporar, iar o clădire comercială, avariată VIDEO

Apărarea aeriană rusă a doborât "mai multe" drone care vizau regiunea Moscovei, a declarat primarul Serghei Sobyanin, una dintre ele lovind un turn care fusese atacat şi duminică, transmite The Guardian.

Ministerul rus al Apărării a declarat că două drone au fost distruse de sistemele de apărare aeriană în districtele Odintsovo şi Narofominsk, în apropiere de Moscova, în timp ce o a treia a fost blocată şi s-a prăbuşit în capitală, a relatat, marţi dimineaţă, agenţia de presă de stat rusă Tass.

Ministerul a dat vina pe Kiev pentru aceste atacuri.

Video of explosions in Moscow as Ukrainian drones strike the capital city of Russia https://t.co/N8oMtJGcSH

Sobyanin a declarat, într-o postare pe Telegram, că nu au fost raportaţi răniţi.

"Faţada de la etajul 21 a fost avariată. Geamurile de 150 de metri pătraţi au fost sparte", a spus el.

Aeroportul Vnukovo din Moscova a fost, de asemenea, închis temporar, iar zborurile au fost redirecţionate.

Atacurile au avut loc la două zile după ce preşedintele ucrainean Volodimr Zelenski a declarat că războiul vine în Rusia, după ce trei drone au fost doborâte duminică deasupra Moscovei, deşi Ucraina nu a recunoscut responsabilitatea pentru aceste atacuri.

"Treptat, războiul se întoarce pe teritoriul Rusiei - în centrele sale simbolice şi în bazele sale militare. Acesta este un proces inevitabil, natural şi absolut corect", a declarat Zelenski în discursul său video nocturn de duminică.

Atacurile de marţi marchează cel puţin a cincea oară când vehiculele aeriene fără pilot au ajuns în capitala rusă din luna mai, când două drone au căzut deasupra Kremlinului.

Moscova şi împrejurimile sale se află la peste 500 km de graniţa cu Ucraina şi de conflictul în curs de desfăşurare din această ţară.

În atacul de duminică, Rusia a declarat că apărarea sa aeriană a doborât o dronă în Odintsovo, în regiunea înconjurătoare a Moscovei, în timp ce alte două au fost bruiate şi s-au prăbuşit în cartierul de afaceri al oraşului Moscova.

Drone strikes are reported in Moscow right now. Smoke can be seen at high-rise buildings.

Source: https://t.co/NAS7lwQ2l6#Russia #Moscow pic.twitter.com/TNwjJrWUPk