În Moscova au fost deja instituite măsuri de securitate sporite, după apelul liderului grupării paramilitare Wagner Evgheni Prigojin de a se revolta împotriva comandamentului militar rus.

"Măsurile de securitate au fost înăsprite la Moscova, cele mai importante locaţii sunt sub securitate strictă", la fel ca în cazul "organismelor statului şi a infrastructurii de transport", a declarat un oficial al forţelor de securitate. Agenţia nu a detaliat aceste măsuri, şi nici postul oficial de televiziune Pervi Kanal, într-un buletin special de informare, nu le-a menţionat.

Hundreds of trucks have rolled out to block the entrances to Moscow from the city’s ring-road pic.twitter.com/8MGJII3GFR

În imaginile de pe rețelele sociale pare că situația este și mai tensionat după ce trupele Wagner au preluat controlul asupra unui oraș din sudul Rusiei și au anunțat că sunt în drum spre Moscova.

„Am ajuns aici, vrem să-i vedem pe şeful statului major şi pe Şoigu. Dacă nu vin, vom bloca oraşul Rostov-pe-Don şi vom pleca spre Moscova”, a afirmat Evgheni Prigojin.

Înainte de intrarea în Moscova ar fi fost amplasate camioane pentru a împiedica membrii Wagner să intre.

Russian road policeman shows a large number of trucks placed on a highway to Moscow to prevent Wagnerites from reaching it. The block appears just before the crossing over the Oka river, near the town of Lipitsy (see Lipitsy on google maps for understanding). pic.twitter.com/s29mQzNuNq