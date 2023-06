Moscova în alertă antiteroristă. Patrule de poliție sunt de-a lungul drumului către ieșirea din zona de sud a capitalei Rusiei

”Regimul operaţiunii teroriste” instaurat la Moscova şi în regiunea Moscova din cauza rebeliunii grupării paramilitare ruse Wagner rămâne în vigoare duminică, în pofida faptului că şeful rebeliunii, Evgheni Prigojin, s-a răzgândit şi i-a pus capăt, relatează AFP.

Patrule importante de poliţie erau desfăşurate în continuare de-a lungul drumului către ieşirea din Moscova, în sudul capitalei ruse, a constatat o jurnalistă AFP.

Cotidienele americane The Washington Post (WP) şi The New York Times (NYT) au dezvăluit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, faptul că serviciile americane de informaţii au cules - la mijlocul lui iunie - informaţii care indicau o revoltă iminentă a Wagnerîn Rusia şi au avertizat Casa Albă.

Situaţia a revenit la normal în zona cartierului general militar rus din Rostov-pe-Don, iar circulaţia s-a reluat fără oprelişti, anunţa duminică dimineaţa agenţia rusă de presă RIA Novosti.

Sâmbătă, membri Wagner au ocupat acest cartier general şi zona în care se află.

Sâmbătă seara, ei s-au retras, în urma unui acord mediat de către preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko.

Restricţiile impuse pe autostrada M4 erau în continuare în vigoare duminică dimineaţa, însă ele urmau să fie ridicate înainte de prânz

Această axă rutieră, care leagă Moscova, Voronej şi Rostov-pe-Don a fost închisă sâmbătă cu scopul de împiedica combatanţi Wagner să ajungă în capitala rusă.

Tensiunile au fost aprige sâmbătă în Rusia, în timp ce oameni din Wagner - desfăşuraţi în Ucraina -, conduşi de către Evgheni Prigojin, au intrat în Rusia şi au cucerit instalaţii militare în Rostov-pe-Don.

Şeful grupării reproşa armatei ruse - cu care se află în conflict deschis de mai multe luni - că i-a bombardat trupele, acuzaţii pe care Ministerul rus al Apărării le-a dezminţit.

Într-o alocuţiune televizată, Vladimir Putin a denunţat o ”trădare” şi a ameninţat să-i ”pedepsească” pe autorii acestei rebeliuni militare.

Întreaga zi de sâmbătă, oamenii lui Prigojin au înaintat către Moscova şi au ajuns la Voronej, iar apoi în regiunea Lipeţk, la mai puţin de 400 de kilometri de capitală.

Măsuri consolidate de securitate au fost impuse în aceste regiuni prin care s-a restrâns deplasarea populaţiei.

Sâmbătă seara, Evgheni Prigojin a anunţat că a ajuns la un acord, prin intermediul preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, şi le-a cerut combatanţilor săi să se întoarcă din drum, pentru a ”evita o baie de sânge”.

Către mieul nopţii de sâmbătă spre duminică, oamenii Wagner au părăsit oraşul Rostov-pe-Don.

Prevederile acordului nu au fost dezvăluite în întregime.

Însă Kremlinul a dat asigurări că oamenii Wagner nu vor fi anchetaţi şi nici şeful lor, care urmează, însă, să se instaleze în Belarus.

