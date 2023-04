Mii de locuitori din Moscova protestează față de construcția celei mai mari moschei din Europa. Ce spune Ramzan Kadîrov VIDEO

La Moscova se derulează de mai multe săptămâni un protest față de construcția celei mai mari moschei din Europa, în suburbia Kosino-Uhtomski. Locul este situat lângă un lăcaș de cult al Bisericii Ortodoxe Ruse și Lacul Sfânt – care este venerat de credincioșii locali. Moscheea ar urma să aibă o capacitate de 60.000 de persoane.

Presa rusă scrie că mii de oameni s-au opus construcției moscheei, inclusiv luptătorul MMA Maxim Divnici, precum și militarii ruși care luptă împotriva Ucrainei. Un bărbat a îngropat chiar și un cap de porc pe șantierul viitoarei moschei, dar a fost reținut la scurt timp de forțele de securitate.

Pe 12 martie, locuitorii Moscovei au mers la o slujbă de rugăciune împotriva construcției moscheei din capitala Federației Ruse. Potrivit participanților, lăcașul musulman de cult va deveni un refugiu pentru refugiați și migranți, lucru care ar putea crește rata criminalității.

The split of the Russian Federation has already begun? Kadyrovites threaten war with Russians who came out to protest against the construction of a mosque.

Moscow wants to build the largest mosque in the Russian Federation, but Muscovites themselves are protesting against this.… pic.twitter.com/qHw9CNIl4O