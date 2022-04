Operațiune de salvare fără precedent a Rusiei în Marea Neagră. Putin a apelat la o navă cu peste 100 de ani vechime

Vladimir Putin a lansat o operațiune majoră de salvare în Marea Neagră, obiectivul fiind nava-amiral Moskva, scufundată la mijlocul lunii aprilie, pe fondul războiului ruso-ucrainean.

Ultimele informații venite din Rusia arată că Putin a trimis o flotilă de 8 nave, plus un submarin, care să permită recuperarea de la bordul navei scufundate Moskva a unor secrete militare, dispozitive de codare și rachete neexplodate.

Printre ambarcațiunile aflate în misiune se numără și Kommuna, cea mai veche navă de război activă din lume, cu o vechime de peste 100 de ani, care a activat în ambele războaie mondiale, servind și în marina imperială rusă.

Experții militari susțin că Putin speră să recupereze de pe nava Moskva orice fel de material sau informație care ar putea fi de folos pentru o putere străină.

Photos of the Kommuna Rescue Ship, the oldest ship in service with the Russian Navy, which was commissioned in 1915.https://t.co/ynjBUiKGFA pic.twitter.com/mZVFtF5AIz