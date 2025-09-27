Un infractor din categoria "Most wanted", fugit în Spania, care a încercat să violeze o fată de 10 ani, va fi adus în România. Ce pedeapsă va executa

Autor: Mihai Diac
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 00:06
103 citiri
Un infractor din categoria "Most wanted", fugit în Spania, care a încercat să violeze o fată de 10 ani, va fi adus în România. Ce pedeapsă va executa
Bărbat arestat - Foto: Hepta

Un bărbat de 55 de ani, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol, va fi adus în România, în noaptea de vineri spre sâmbătă.

În anul 2017, bărbatul a încercat să violeze o fată de 10 ani care era în grija sa.

”În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2025, Poliția Română va aduce în țară un bărbat, de 55 de ani, din Cluj, urmărit internațional din categoria MOST WANTED. Acesta era urmărit pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de viol, fiind condamnat la 6 ani de închisoare”, anunță, în seara de vineri, 26 septembrie, Poliția Română.

În perioada iulie - septembrie 2017, în timp ce se afla la domiciliul său din comuna Baciu, bărbatul a exercitat acte de natură sexuală asupra unei minore, de 10 ani la acea dată, care se afla în grija sa, și a încercat să o constrângă pe aceasta să întrețină relații sexuale, fata reușind să scape.

Bărbatul va fi adus din Spania și introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

