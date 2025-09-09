Urmărit internațional din categoria Most Wanted adus în țară de Poliția Română. Pentru ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 23:31
Mașină de Poliție FOTO Pixabay

Un bărbat de 40 de ani, din Bistrița-Năsăud, urmărit internațional din categoria Most Wanted, condamnat pentru trafic de minori și proxenetism la 6 ani de închisoare, va fi adus în țară în noaptea de marți spre miercuri, urmând să fie încarcerat într-o unitate de detenție.

"În noaptea de 9 spre 10 septembrie, Poliția Română va aduce în țară un bărbat, de 40 de ani, din Bistrița-Năsăud, urmărit internațional din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și proxenetism, fiind condamnat la 6 ani de închisoare. Bărbatul va fi adus din Marea Britanie și va fi introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea", a anunțat Poliția Română.

La nivelul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2025, prin intermediul Biroului SIRENE și al Biroului Național Interpol, au fost localizate în afara țării 790 de persoane urmărite, în vederea predării sau extrădării către România, în baza mandatelor emise de autoritățile judiciare române.

Astfel, au fost aduse în țară 769 de persoane, 535 fiind preluate din străinătate de către escorte ale Poliției Române, în cadrul a 428 de misiuni planificate la nivelul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în timp ce 234 de persoane au fost aduse în România de escorte ale altor state.

Totodată, 6 persoane au fost transferate în străinătate de către polițiștii Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, în cadrul a 6 misiuni planificate.

Cele mai multe persoane au fost predate sau extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și Franța.

De asemenea, 325 de persoane au fost predate din România în alte state, cele mai multe fiind transferate către Germania, Austria, Franța și Italia.

Pentru 21 de persoane, procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt în curs de soluționare de către autoritățile judiciare din statele în care au fost depistate, potrivit IGPR.

