Moșteanu explică modificările aduse legii armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu fie acoperite

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a participat marți, 4 noiembrie, la ședința comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat proiectul legii privind armata voluntară.

În cadrul dezbaterilor, oficialul a subliniat importanța păstrării unor specialități în rezerva operațională, având în vedere provocările războiului modern.

„După o evaluare mai atentă, ne-am uitat că anumite competențe, mai ales în ceea ce privește războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operațională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani și astfel să ne păstrăm și această oportunitate de a ține în rezerva operațională anumite specialități. Vom veni cu o propunere de modificare la 270 către Parlament”, a explicat Moșteanu.

Ministrul a detaliat că, în forma discutată la Camera Deputaților, se propunea ca vechea lege să fie abrogată odată cu intrarea în vigoare a noii legi, respectând însă contractele existente, încheiate pe trei ani, cu anumiți rezerviști.

România se pregătește pentru vizita lui Rutte

În paralel cu aceste evoluții legislative, România se pregătește să primească o vizită de înalt nivel. Administrația Prezidențială anunță că președintele României, Nicușor Dan, îl va primi pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni, miercuri, 5 noiembrie. Întâlnirea va începe la ora 13:30 și va include ceremonia de întâmpinare în Holul de Onoare, convorbirile bilaterale și declarațiile comune de presă.

Aceasta va fi prima vizită a lui Rutte în România în calitate de Secretar General NATO, și survine într-un context regional sensibil, marcat de decizii privind prezența militară americană pe flancul estic al Alianței. În cadrul vizitei, oficialul NATO va participa la Forumul NATO pentru industrie, găzduit de România, și va avea discuții cu liderii români pentru a analiza modalitățile prin care țara noastră poate să se implice mai activ în procesele Alianței.

Vizita intervine la scurt timp după anunțul privind redimensionarea trupelor americane în Europa și în România, ceea ce plasează subiectele de securitate și apărare în prim-planul agendei naționale. În această perioadă, România găzduiește exerciții NATO majore, cu peste 5.000 de soldați implicați.

