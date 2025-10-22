Moșteanu, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Dacă nu o scoatem altfel la capăt, organizăm referendum”

Curtea Constituțională a României a declarat luni, 20 octombrie, Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu neconstituțională în ansamblu, pe motive de formă, din cauza nerespectării termenului de 30 de zile pentru emiterea avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Miercuri, 22 octombrie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că va fi necesară analiza motivării oficiale a Curții înainte de a fi luată o decizie privind pașii următori.

„Trebuie să așteptăm motivarea Curții și, după ce vine motivarea Curții, avem două variante: trecem o lege prin Parlament sau, din nou, ne asumăm răspunderea în fața Parlamentului. Fiecare dintre aceste două variante, care sunt niște căi pentru a ajunge la o finalitate, are avantaje și dezavantaje legate de timp. Este vorba de un nou proiect, bineînțeles, dar așteptăm să vedem motivarea Curții”, a explicat oficialul.

Moșteanu a subliniat experiența sa parlamentară în raport cu deciziile Curții și importanța bunelor practici în procesul legislativ.

„Eu sunt de mulți ani în Parlament, am făcut multe atacuri la Curte, în nenumărate cazuri. Pot să vă trimit, după, o listă detaliată de cazuri în care noi, în USR, am sesizat Curtea în legătură cu diverse proiecte de legi pentru nerespectarea termenelor din legislația în vigoare în procesul de adoptare al respectivelor legi și Curtea a zis că legislatorul decide dacă a trimis către aviz sau a dat dovadă de bună-credință. Este o discuție tehnică; vom avea această discuție împreună cu cei direct interesați”, a completat ministrul.

Ads

Potrivit comunicatului CCR, problema a constat în faptul că Guvernul nu a așteptat întreaga perioadă de 30 de zile pentru obținerea avizului CSM, ceea ce a condus la invalidarea legii.

„Din ce vedem din spațiul public, din comunicatul CCR, a fost o problemă de formă. Nu s-a așteptat 30 de zile avizul CSM, deși, din nou, același CCR, de foarte multe ori, ne-a răspuns că nu trebuie așteptat avizul sau nu trebuie respectate neapărat toate termenele dacă arăți că ai avut bunăvoință și ai trimis și ai cerut aviz. Dar, în cazul ăsta, asta e decizia CCR: o respectăm, așteptăm motivarea și mergem înainte”, a adăugat Mosteanu.

USR nu exclude ideea referendumului

Ministrul a exclus, deocamdată, ideea unui referendum, dar nu a exclus complet această opțiune în cazul în care nu se va găsi o soluție legislativă.

Ads

„Dacă nu o scoatem altfel la capăt. Eu cred că o să o scoatem altfel la capăt, adică modificând legea. Statul român, prin legislativ și prin executiv, decide când poate să dea niște bani către o categorie sau alta, când anumite lucruri și anumite categorii profesionale sunt prioritare pentru țară, pentru strategia de țară, sau când nu mai sunt, sau când sunt altele. Așa cum dai niște bani, ar trebui să poți să iei niște bani și niște beneficii. Este un principiu al simetriei, destul de simplu”, a mai spus ministrul.

Moșteanu a atras atenția asupra efectelor sociale ale întârzierii soluționării acestei legi:

„Vedem că sunt niște bariere complicate. Eu nu cred că se va ajunge, la un moment dat, la referendum, dar, dacă va fi nevoie, dacă nu o scoatem niciun fel la capăt, va trebui să ajungem la modificarea Constituției, la un moment dat, pentru a crea un echilibru, pentru că este foarte multă tensiune în societate. Și ăsta este unul dintre lucruri. Injustiția, nedreptatea pe care o văd foarte mulți, dacă nu se rezolvă, va crea aceste falii și va menține starea de nervozitate în societate. Menirea noastră este să facem pace în societate”, a mai spus el.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie, iar motivarea completă va fi publicată în Monitorul Oficial. Aceasta vine după o serie de amânări ale verdictului și un vot strâns în cadrul Curții: cinci judecători au votat pentru admiterea sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar patru împotrivă.

Ads