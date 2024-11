Motanul care a călătorit 500 de kilometri și a fost găsit în altă „țară”. „Este cu adevărat un miracol” FOTO

Beans, un motan portocaliu cu alb, a dispărut de acasă, din Scoția, pe la sfârșitul lui octombrie, relatează DPA/PA Media, potrivit observatornews.ro.

După câteva săptămâni, proprietarii motanului, Cara și Colin McBurnie, au primit un apel de la o organizație specializată în salvarea pisicilor, Cats Protection, de unde au aflat că Beans a fost găsit în Anglia, prin intermediul microcipului său.

„L-am căutat peste tot, dar m-am gândit că trebuie să i se fi întâmplat ceva. Nu mă așteptam să-l mai văd", a spus Cara McBurnie, care postase anunțul cu dispariția motanului pe Facebook, în grupuri locale cu pisici dispărute.

Ea mai spune că „nu m-am gândit să caut în Anglia, nu mi-am imaginat că ar fi putut ajunge atât de departe”.

