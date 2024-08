Un motan s-a întors acasă după aproape 11 ani. Imagini din momentul revederii cu stăpâna VIDEO

Sam, un motan din SUA care a lipsit aproape 11 ani de acasă, și-a regăsit stăpâna.

Animalul a devenit celebru pe rețelele sociale datorită poveștii sale de viață.

Se pare că pisica a fost adusă la clinica veterinară din Charleston, Statele Unite, de către un necunoscut, unde medicii au accesat datele de pe microcip și i-au identificat stăpâna, potrivit stirileprotv.ro.

La început, femeia a crezut că i se face o farsă când i s-a dat vestea, dar când l-a văzut pe Sam și l-a luat în brațe nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Sam the cat was reunited with his owner after going missing 11 years ago. Jennifer Ravenel adopted Sam in 2011, but two years later, a dog spooked him, and he vanished from her home. pic.twitter.com/ty7fINKTTX