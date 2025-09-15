Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David. "Gest auristo-simionist pur populist, plin de lozinci și de exagerări"

Irineu Darău, senator USR, a declarat luni, 15 septembrie, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Daniel David, că aşa cum i-a obişnuit AUR, această moţiune simplă este ”un gest pur populist, plin de lozinci şi de exagerări, ambalajul strălucind de clasicul marketing politic, auristo-simionist”.

”Aşa cum ne-a obişnuit AUR, această moţiune simplă este un gest pur populist, plin de lozinci şi de exagerări, ambalajul strălucind de clasicul marketing politic, auristo-simionist. Acest partid extremist nu se poate exprima credibil despre învăţământ şi nu trebuie lăsat vreodată să influenţeze mersul educaţiei”, a spus în plenul Senatului reprezentantul USR, Irineu Darău.

El a precizat că AUR are ”o viziune naţional-comunistă, xenofobă, antiştiinţă şi ultraconservatoare, inclusiv pentru învăţământul românesc”.

”Textul moţiunii este pigmentat cu exagerări şi veritabile fake news. Şi citez din moţiunea dumneavoastră: falsa închidere a 900 de şcoli, aşa-zisa concediere a 10.000 de specialişti dedicaţi cu grad didactic şi an de vechime sau stoparea derapajelor ideologice din şcoala românească transformată într-un câmp de experiment ideologic. Marketing politic, asta e”, a spus senatorul USR.

”Nu vom susţine această moţiune simplă, fiindcă este şi fără fond temenic şi precară, pe formă”, a completat Darău, arătând că trebuie să recunoaştem problemele sistemice vechi şi grave ale sistemului de educaţie.

