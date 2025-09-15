Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David. "Gest auristo-simionist pur populist, plin de lozinci și de exagerări"

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 18:46
530 citiri
Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David. "Gest auristo-simionist pur populist, plin de lozinci și de exagerări"
Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David FOTO ziare.com

Irineu Darău, senator USR, a declarat luni, 15 septembrie, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Daniel David, că aşa cum i-a obişnuit AUR, această moţiune simplă este ”un gest pur populist, plin de lozinci şi de exagerări, ambalajul strălucind de clasicul marketing politic, auristo-simionist”.

”Aşa cum ne-a obişnuit AUR, această moţiune simplă este un gest pur populist, plin de lozinci şi de exagerări, ambalajul strălucind de clasicul marketing politic, auristo-simionist. Acest partid extremist nu se poate exprima credibil despre învăţământ şi nu trebuie lăsat vreodată să influenţeze mersul educaţiei”, a spus în plenul Senatului reprezentantul USR, Irineu Darău.

El a precizat că AUR are ”o viziune naţional-comunistă, xenofobă, antiştiinţă şi ultraconservatoare, inclusiv pentru învăţământul românesc”.

”Textul moţiunii este pigmentat cu exagerări şi veritabile fake news. Şi citez din moţiunea dumneavoastră: falsa închidere a 900 de şcoli, aşa-zisa concediere a 10.000 de specialişti dedicaţi cu grad didactic şi an de vechime sau stoparea derapajelor ideologice din şcoala românească transformată într-un câmp de experiment ideologic. Marketing politic, asta e”, a spus senatorul USR.

”Nu vom susţine această moţiune simplă, fiindcă este şi fără fond temenic şi precară, pe formă”, a completat Darău, arătând că trebuie să recunoaştem problemele sistemice vechi şi grave ale sistemului de educaţie.

"Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală
"Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală
AUR a anunțat luni seară, 15 septembrie, că face plângere penală pentru amenințările la adresa lui George Simion. Reprezentanții partidului susțin că mai multe persoane l-ar fi amenințat...
"Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație
"Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a avut luni, 15 septembrie, la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanții sindicatelor pe tema reformei administrației publice și a revendicărilor...
#motiune aur, #irineu darau, #gest auristo simionist, #daniel david ministrul educatiei , #motiune
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
ObservatorNews.ro
Bataie generala in centrul orasului Galati, dupa ce doua fete de 13 si 15 ani s-au luat la pumni si picioare
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Să pățească la fel ca Charlie Kirk". George Simion, amenințat pe rețelele sociale după participarea la mitingul anti-imigrație de la Londra. AUR a depus plângere penală
  2. "Nu mai putem continua ca până acum". Ilie Bolojan, ferm după întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor din administrație
  3. Senator USR, despre moțiunea AUR împotriva ministrului Daniel David. "Gest auristo-simionist pur populist, plin de lozinci și de exagerări"
  4. Premierul Bolojan dă o replică moțiunii AUR. Câți dintre cei 500.000 de bugetari pe care voia să-i concedieze un „anumit candidat la președinție” erau din Educație?
  5. Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
  6. "Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu". Social-democrații, ridiculizați de AUR. Peiu: "Nu spune în propunerile PSD cum să reducem deficitul bugetar"
  7. Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
  8. Theodor Paleologu atacă falsul patriotism al lui Dan Tanasă. "Nu e singurul dobitoc. E vorba de o xenofobie a unor cretini"
  9. AUR o ține din moțiune în moțiune. Un nou minister a fost luat la țintă de suveraniști. Opoziția are în continuare șanse nule să dea jos vreun ministru: "USR are antecedente"
  10. Băsescu, reacție la ironiile ambasadorului Rusiei în scandalul dronei intrate în spațiul aerian românesc: "Dacă o doboram, tăcea din gură"

Ultimele emisiuni

Acum 23 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!