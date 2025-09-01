Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 19:50
387 citiri
Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
Anamaria Gavrilă, lidera POT - FOTO Facebook/Anamaria Gavrilă

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna cele patru moțiuni de cenzură înaintate de parlamentarii de la AUR, fiind de acord cu reforma pensiilor speciale (prevăzută într-unul dintre cele cinci proiecte pe care le-a aprobat Executivul).

''Noi le vom analiza și, în principiu, bineînțeles că le vom semna. Nu am avut timp, ați văzut ce agitație a fost, dar în principiu le vom semna, însă bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale. (...) Poziția noastră este că acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România. Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan. Nici Guvernul, nici domnul Bolojan nu ne-a exprimat un plan, o viziune și nu ne-am motivat cum aceste măsuri vor îmbunătăți viața românilor. Aceste măsuri nu arată că viața românilor va fi mai bună, că vom avea un cadru funcțional mai bun, că vor aduce valoare în societate și chiar că în viitor vom avea o creștere sustenabilă a veniturilor la bugetul de stat'', a spus deputata POT.

Ea a amintit că românii vor o schimbare totală, ceea ce înseamnă că atât Guvernul, cât și Coaliția ar trebui să meargă către cetățeni, să discute, să-i asculte și să aibă un dialog.

''Ce știm noi din informațiile pe care le avem și de la cetățeni este că situația în România nu a fost niciodată mai critică și mai tensionată în societate din 1989 încoace. Aceasta ar trebui să îi preocupe extrem de mult pe ai noștri guvernanți și să înțeleagă că, atunci când tai oportunitățile pentru tineri, educație, cercetare, afectezi viitorul. Asta nu vedem noi, nu vedem că le pasă. (...) POT susține TVA zero la produsele de bază. Avem nevoie de acest lucru. Românii se plâng de prețurile la produsele de bază, cum sunt lapte, ouă, pâine, legume românești și carne. Toată povara aceasta fiscală pe impozitul pe venit, taxarea veniturilor, toate cumulate, trebuie să fie de maxim 30%. Trebuie să înțelegem că țările care au prosperitate, unde oamenii trăiesc bine, au taxe mici. Și nu în ultimul rând trebuie să înțelegem că, dacă noi vrem un mediu antreprenorial, vrem o economie bună, trebuie să avem zero taxe pe profit pentru companiile nou înființate în primii trei ani'', a transmis lidera POT.

Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție făcând proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.

AUR depune moțiune de cenzură pentru 4 din cele 5 pachete legislative adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. Singurul proiect necontestat
AUR depune moțiune de cenzură pentru 4 din cele 5 pachete legislative adoptate de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii. Singurul proiect necontestat
Partidul AUR a anunțat încă de duminică, 31 septembrie, că va depune moțiuni de cenzură împotriva pachetelor legislative adoptate prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan. Luni,...
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
"Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunţat luni, 1 septembrie, iniţierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind...
#motiune cenzura, #aur, #guvernul bolojan, #pot, #Anamaria Gavrila, #Anamaria Gavrila POT, #reducere deficit bugetar, #angajare raspundere Guvern , #POT
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
  2. "Soacra mi s-a părut impertinentă". Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil. "Și eu am fost obraznic"
  3. Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
  4. Sute de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea. Câte au fost aprobate
  5. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe cele cinci legi destinate reducerii deficitului bugetar. AUR a pregătit deja patru moțiuni de cenzură
  6. Parlamentarii "fugiți" de la POT și S.O.S. România vor să își facă grup în Camera Deputaților
  7. "Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
  8. "Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România", i-a spus Ursula von der Leyen președintelui Dan. "Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil Europei" VIDEO
  9. Kelemen Hunor, despre moțiunea de cenzură pregătită de AUR: ”Nu ai voturile necesare? Sigur că nu reușești să dai jos Guvernul”
  10. "Un lucru fals aruncat pe piață". Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA

Ultimele emisiuni

Acum 39 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...