Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat luni, 1 septembrie 2025, că senatorii și deputații formațiunii vor analiza și vor semna cele patru moțiuni de cenzură înaintate de parlamentarii de la AUR, fiind de acord cu reforma pensiilor speciale (prevăzută într-unul dintre cele cinci proiecte pe care le-a aprobat Executivul).

''Noi le vom analiza și, în principiu, bineînțeles că le vom semna. Nu am avut timp, ați văzut ce agitație a fost, dar în principiu le vom semna, însă bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale. (...) Poziția noastră este că acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România. Este greu de înțeles de ce luăm aceste măsuri, pentru că nu există o viziune, nu există un plan. Nici Guvernul, nici domnul Bolojan nu ne-a exprimat un plan, o viziune și nu ne-am motivat cum aceste măsuri vor îmbunătăți viața românilor. Aceste măsuri nu arată că viața românilor va fi mai bună, că vom avea un cadru funcțional mai bun, că vor aduce valoare în societate și chiar că în viitor vom avea o creștere sustenabilă a veniturilor la bugetul de stat'', a spus deputata POT.

Ea a amintit că românii vor o schimbare totală, ceea ce înseamnă că atât Guvernul, cât și Coaliția ar trebui să meargă către cetățeni, să discute, să-i asculte și să aibă un dialog.

''Ce știm noi din informațiile pe care le avem și de la cetățeni este că situația în România nu a fost niciodată mai critică și mai tensionată în societate din 1989 încoace. Aceasta ar trebui să îi preocupe extrem de mult pe ai noștri guvernanți și să înțeleagă că, atunci când tai oportunitățile pentru tineri, educație, cercetare, afectezi viitorul. Asta nu vedem noi, nu vedem că le pasă. (...) POT susține TVA zero la produsele de bază. Avem nevoie de acest lucru. Românii se plâng de prețurile la produsele de bază, cum sunt lapte, ouă, pâine, legume românești și carne. Toată povara aceasta fiscală pe impozitul pe venit, taxarea veniturilor, toate cumulate, trebuie să fie de maxim 30%. Trebuie să înțelegem că țările care au prosperitate, unde oamenii trăiesc bine, au taxe mici. Și nu în ultimul rând trebuie să înțelegem că, dacă noi vrem un mediu antreprenorial, vrem o economie bună, trebuie să avem zero taxe pe profit pentru companiile nou înființate în primii trei ani'', a transmis lidera POT.

Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul își va asuma răspunderea, excepție făcând proiectul referitor la pensiile magistraților, a anunțat, luni, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu.

