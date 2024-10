USR renunță la moțiunea de cenzură. Lasconi: "Liberalii sunt mincinoşi / Nu vrem să guvernăm cu prorușii”

Președinta USR Elena Lasconi i-a acuzat pe liberali că sunt mincinoși, iar partidul său a refuzat semnăturile din partea AUR pentru moțiunea de cenzură discutată în parlament marți, 15 octombrie. „Eu am dat semnalul cu cine vrem să guvernăm. Niciun caz cu proruşii”, a spus candidata la alegerile prezidențiale.

„Liberalii sunt mincinoşi, mi-au demonstrat asta. Nu sunt serioşi. Dacă doreau să facă ceva, puteau să vină cu semnăturile. Îl aşteptam pe domnul Ciucă cu asta. Am tot auzit declaraţii făcute la televizor, cum că PNL a vorbit cu USR sau că PNL îşi doreşte să vorbească cu USR şi nu m-a contactat nimeni. Sunt mincinoşi şi eu sper că, de la anul, v-am spus că doresc un guvern de dreapta, dar mi-aş dori cu nişte lideri puternici care, într-adevăr, să mai aibă o legătură cu partea asta de dreapta, de liberali. În momentul de faţă nu cred în nimic din ce spune domnul Ciucă”, a spus Lasconi în contextul moțiunii de cenzură.

„Văd că fac tot felul de fake news-uri pe care le împing (...) şi în televiziuni şi pe reţelele sociale cu bani de la partid, chestii mincinoase la adresa mea, la adresa USR-ului. Eu nu am încredere în PNL-ul condus de oamenii care sunt acum la butoane”, a completat Lasconi.

Întrebată de ce nu acceptă USR semnăturile de la AUR, preşedinta USR a precizat: ”Eu am dat semnalul cu cine vrem să guvernăm. În niciun caz cu proruşii”.

Întrebată dacă Nicolae Ciucă a sunat-o să îi ceară să se retragă din cursa pentru prezidenţiale, Lasconi a spus că niciodată şi nu crede că este în măsură să facă lucrul ăsta.

„Nu îl recomandă nimic pentru asta. El este un om care execută ordine şi atât”, a afirmat Lasconi.

„Domnul Ciucă este o marionetă a consultanţilor şi aş vrea să-i felicit pe această cale, că îmi fac foarte mult bine. Voiam să o fac mai târziu puţin. Este sfătuit prost. Domnul Ciucă nu m-a sunat niciodată. Eu nu am să fac asta, în condiţiile în care domnul Ciucă m-a jignit la televizor, spunând că el nu are loc în agendă, deşi eu nu am cerut întâlnirea respectivă ca să se întâlnească cu mine. Este nepoliticos din partea oricui”, a mai spus Elena Lasconi.

