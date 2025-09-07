Un lider PNL acuză AUR de anti-reformă. „Refuz să participe la dezbaterea moțiunilor partidului de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin”

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, susține că nu va participa la dezbaterile moțiunilor de cenzură inițiate de AUR, motivând că nu vrea să facă jocul celor care luptă împotriva României, a reformelor și a sistemului democratic. Totodată, Muraru susține că nici pe viitor nu va participa ”la folosirea mijloacelor democratice de către partide care acționează împotriva României”.

”Am decis să nu particip la moțiunea de cenzură a partidului de sorginte infracțională, coordonat și finanțat de Kremlin. Nu voi face niciodată jocul celor care luptă împotriva României, a reformelor și a sistemului democratic. La fel am procedat în luna iulie, când am anunțat conducerea PNL și am explicat că nu legitimez o asemenea cacealma, anume o moțiune de cenzură propusă de un partid antiromânesc care se comportă ca un grup infracțional organizat”, a scris pe Facebook deputatul PNL, Alexandru Muraru.

El consideră că AUR, prin moțiunile pe bandă rulantă, se poziționează de partea anti-reformei.

Potrivit lui Muraru, cei de la AUR încearcă să blocheze schimbările de care statul român are nevoie, respectiv eliminarea privilegiilor, limitarea risipei, întărirea instituțiilor și modernizarea guvernanței companiilor de stat.

”AUR vrea un stat slab, ineficient și clientelar, pe care să-l poată ataca la nesfârșit, în loc să-l repare. Voi vota și voi acționa mereu pentru reforme, corectitudine și modernizarea statului, fie că vorbim de companiile de stat, de sănătate și în toate domeniile unde România are nevoie să recupereze decalaje. În schimb, nu voi legitima blocajul, minciuna și privilegiile”, a adăugat liderul PNL Iași, Alexandru Muraru.

Plenul comun al Parlamentului dezbate și votează, duminică, cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziția a decis să nu depună moțiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraților. Șansele ca moțiunile să fie adoptate și guvernul să fie demis sunt mici, în condițiile în care Opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi.

