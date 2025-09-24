PSD amenință că ar putea vota moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. "Am vorbit cu colegii mei deputați PSD din Moldova și gândim la fel! Nu vă jucați cu focul!"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:50
445 citiri
Diana Buzoianu este amenințată de parlamentarii PSD FOTO Hepta

Fostul ministru PSD Marius Constantin Budăi amenință că parlamentarii partidului din Moldova ar putea vota moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, reclamând blocarea Hidrocentralei de la Pașcani și întârzierile la emiterea avizului de mediu.

"Îi cer doamnei ministru USR Buzoianu să înceteze joaca politică absurdă privind avizarea Hidrocentralei de la Pașcani! Îi cer să nu-și bată joc de moldoveni, prin blocarea acestui proiect major din regiunea noastră! Îi cer să monitorizeze emiterea în regim de urgență a avizului de mediu, singurul document care lipsește pentru finalizarea construcției!", a transmis Budăi.

Parlamentarul îi cere premierului Bolojan să intervină.

"Erați în CSAT când ați inclus hidrocentrala în categoria proiectelor de interes strategic național! De ce nu dispuneți să dați avizul?! Aici nu mai sunteți intransigent? Mofturile de mediu invocate de doamna Buzoianu sunt absurde! Hidrocentrala va produce energie ieftină și curată! Unde e problema de mediu? La facturile la energie care cresc nu vă uitați? Românii au nevoie de energie ieftină! În plus, lacul de acumulare al hidrocentralei va deservi irigațiile din zonă și va permite prevenirea inundațiilor care au tot lovit Moldova! La sinistrații moldoveni nu vă gândiți, doamna Buzoianu, domnule Bolojan? Ce le veți spune la următoarea inundație?", întreabă fostul ministru.

Marius Constantin Budăi transmite o amenințare directă și spune că ar putea să voteze pentru demiterea ministrului.

"Eu sunt moldovean, am fost votat de moldoveni și votez în Parlament pentru moldoveni! Dacă vă bateți joc de moldoveni, nu vă bazați pe votul meu la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului! Și nu sunt singur! Am vorbit cu colegii mei deputați PSD din Moldova și gândim la fel! Nu vă jucați cu focul!", arată parlamentarul PSD.

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, acuză blocarea hidrocentralelor și vulnerabilizarea securității energetice a României, pe fondul importurilor tot mai mari de electricitate. Aceasta va fi supusă la vot miercuri, 24 septembrie.

