Parlamentul votează cele patru moțiuni de cenzură. Prima, pe Sănătate, a fost respinsă. Dintre cei 392 de parlamentari prezenți, doar 108 au votat "pentru"

Prima moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe Sănătate, depusă în urma angajării răspunderii pe "Pachetul doi", a fost respinsă de Parlament, cu 108 voturi "pentru" și un vot contra.

Parlamentarii Puterii au fost în sală pentru a asigura cvorumul însă nu și-au exprimat votul.

Din numărul total de parlamentari, 464, la votul asupra moțiunii de cenzură au fost prezenți 392 de deputați și senatori. Au votat pentru moțiunea de cenzură 108 parlamentari. Un parlamentar a votat împotrivă. Parlamentarii din coaliția de guvernare au asigurat cvorumul însă nu au votat, în plenul comun.

Cele patru moțiuni depuse de AUR, S.O.S România și POT se intitulează: "Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru România!", "Opriți politizarea companiilor publice. Opriți batjocorirea proprietății statului!", "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și rău-voitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă" și "Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!".

Ads

Moțiunile depuse de AUR în Parlament „vin în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”. Partidul AUR a prezentat patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând un sector care, potrivit acestuia, a fost „grav afectat” de politicile actualei administrații:

Economia: AUR condamnă ceea ce descrie ca fiind impozite și taxe sufocante, care paralizează întreprinderile și antreprenorii români.

Întreprinderile de stat: Partidul susține că aceste entități sunt gestionate în interesul străin și pentru a alimenta rețelele de clientelism politic, rather than the public good.

Instituții autonome: AUR susține că reformele recente sunt doar superficiale, menite să mențină salariile exorbitante și funcțiile numite politic, fără a aduce schimbări reale.

Ads

Sănătate: Măsurile sunt criticate pentru că restricționează accesul pacienților la teste de diagnostic și tratamente, subminează medicamentele generice și slăbesc cadrul medicinei de familie.

În jurul orei 16, plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a început dezbaterea celei de-a doua moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, intitulată „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietății statului!”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, înaintea dezbaterii moțiunii de cenzură privind guvernanța corporativă, că semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat iar moțiunea de cenzură nu aduce soluții, ci e doar zgomot.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la dezbaterea moțiunii depuse în urma asumării răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice că acest proiect ”are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat”.

Ads

”Proiectul de lege este o condiție necesară, dar nu și suficientă. Pentru a atinge acest obiectiv, un rol important îl va avea aplicarea cu bună-credință a noilor prevederi. În domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și cu rezultate concrete. În administrația locală, cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate, la transport urban sigur și curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm radical modul în care funcționează companiile publice”, a declarat șeful Executivului.

”De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de o autoritate autonomă, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice”, a adăugat premierul. Ilie Bolojan a mai spus că vor ”un stat modern, care nu își abandonază întreprinderile publice, ci le face performante și responsabile”.

Ads

”Este o viziune pe care o împărtășim cu Uniunea Europeană și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, alături de care a fost construit întregul cadru pentru funcționarea întreprinderilor publice. Nu sunt surprins că opoziția a depus moțiuni de cenzură. Sunt însă surprins că există colegi care ne spun pe față că nu doresc restructurarea companiilor de stat și ar prefera să continue risipa și veniturile disproporționate”, a subliniat premierul Bolojan, el precizând că aceasta este, de fapt, esența moțiunii de cenzură împotriva proiectului care privește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

”Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moțiunea de cenzură pe care o discutăm astăzi nu aduce soluții, ci e doar zgomot. Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă și două salarii medii brute partea variabilă. O recunosc chiar dânșii, în mod explicit, în moțiune. Îi invit să meargă printre români și să le spună că un salariu de 8.000 de euro pe lună al unui director la stat nu trebuie plafonat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ads

El a mai arătat că ”semnatarii moțiunii nu doresc nici să reducă numărul de membri din consiliile de administrație, nici să introducem criterii de performanță reale și cuantificabile, nici să întărim supervizarea companiilor de stat”.

”Nu putem continua cu un stat slăbit de risipă și nedreptate. Vreau să spun câteva cuvinte și despre responsabilitate. Noi, cei aflați la guvernare, ne asumăm responsabilitatea pentru măsurile pe care le luăm”, a subliniat premierul.

Premierul a menționat că ”cei din opoziție nu sunt scutiți de responsabilitatea impactului pe care îl au declarațiile și acțiunile proprii”.

”În căutare de senzațional, parlamentarii opoziției au folosit în mod iresponsabil, în această moțiune, termenul de „terorism legislativ” pentru a descrie procedura pe care am ales-o. Nu este pentru prima dată când limbajul dânșilor instigă la ură. Îi întreb așadar pe cei din opoziție: aceasta este alternativa pe care o propuneți românilor – nu reformelor, da fake-urilor și instigărilor la ură? Nu aceasta este soluția. Soluția este să mergem înainte cu reformele pentru un stat mai corect, cu respect pentru români”, a spus premierul.

Ads