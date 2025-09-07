Scandalul cvorumului continuă. POT nu a votat una dintre propriile moțiuni în semn de protest. Anterior, Gavrilă îi certa pe cei de la AUR și SOS că „fac cvorum” VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 15:13
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat că parlamentarii din partidul său au protestat la votul pe una dintre moțiunile de cenzură depuse de Opoziție, prin ieșirea din sală, deoarece conducerea Parlamentului nu a respectat regulamentul și nu a verificat dacă cvorumul este întrunit.

În timpul votului pentru prima moțiune de cenzură, parlamentarii POT, cei care se află printre inițiatorii moțiunilor, se află pe holurile Parlamentului, iar președinta partidului, Anamaria Gavrilă, este live pe Facebook. Ei sunt nemulțumiți de faptul că nu a fost verificat cvorumul înainte de începerea votului: „Asistăm la un abuz”.

„Bună ziua! Doamne ajută! Este sfânta zi de duminică și suntem în Parlament. Asta pentru că cei de la PSD și PNL și-au dorit ca aceste moțiuni de cenzură să fie votate duminica, deoarece luni sunt foarte multe proteste din partea sindicatelor și a societății civile. Astfel, au forțat patru voturi azi, duminica. Riscau să nu fie cvorum. Astfel, avem 4 moțiuni de cenzură azi și la fiecare este șansa ca acest Guvern să cadă. La votul primei moțiuni am cerut să se numere parlamentarii cu adevărat prezenți. Noi, POT, am suferit asuprirea negocierilor și călcării în picioare al votului cetățenilor încă de la început, când ni s-au luat 2 senatori. Numărul de membri ni s-a redus. Noi nu avem puterea să ne exprimăm avizul și raportul pe anumite proiecte legislative. Este timpul ca în final acest regulament să nu mai fie, iar Opoziția să fie călcată în picioare”, a declarat Gavrilă.

„Asistăm la un abuz făcut în parlamentul României de către președinții celor două camere, dar mai ales de președintele Senatului, care prezidează ședința. Înaintea votului final, președintele trebuie să verifice cvorumul prin apel nominal dacă un lider de grup solicită acest lucru. Liderul deputaților AUR a solicitat acest lucru de 2 ori și i s-a refuzat. De asemenea, dacă în sală nu sunt prezenți 50%+1 dintre parlamentari, se amână votarea. Noi am ieșit din ședință, pentru că nu s-a respectat regulamentul, în semn de protest”, a declarat și parlamentarul POT, Gheorghe Vela.

Membrii AUR acuză dictatură și faptul că nu se ține cont de votul românilor.

„Vom cere prezența și filmările din sală, pentru a verifica Parlamentarii PSD și PNL. POT va participa la celelalte moțiuni. Vom verifica dacă, cu adevărat, s-a întrunit cvorumul”, a declarat Gavrilă.

POT a rămas singurul partid care a protestat față de presupusa neverificare a cvorumului, după ce parlamentarii de la AUR și SOS România au decis să intre în sală.

Lidera POT, Anamaria Gavrilă, îi ceartă pentru decizia luată: „Nu intrați în sală, că faceți cvorum”, scrie Hotnews.

„Așa ni s-a spus”, îi răspunde o deputată.

