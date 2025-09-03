AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 23:35
78 citiri
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan FOTO Facebook/AUR

Alianța pentru Unirea Românilor a depus miercuri seară, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

"Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma abuzurilor legislative și a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-minorități și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna.

Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat", a transmis AUR într-un comunicat.

Liderul AUR, George Simion, a scris miercuri pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică pe asumarea pachetelor de măsuri, în loc de luni, când au loc protestele profesorilor.

„Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)‼️‼️”, a scris Simion pe Facebook.

AUR amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă”
AUR amenință cu moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă”
AUR reclamă, duminică, 31 august, încălcarea continuă a democraţiei de către Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR şi consideră că practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, ”reduce...
Guvernul Bolojan, "pârât" de AUR Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei. Ce acuză partidul condus de George Simion
Guvernul Bolojan, "pârât" de AUR Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei. Ce acuză partidul condus de George Simion
Grupurile parlamentare ale partidului condus de George Simion au trimis miercuri, 3 septembrie, sesizări urgente Comisiei de la Veneția și Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) privind...
#motiune de cenzura, #aur, #guvernul bolojan , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum explica Viorica Dancila prezenta ei la parada militara de la Beijing. Raspunsul pentru Oana Toiu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ce lovitura! Tottenham a decis: Radu Dragusin, OUT!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Inflexibil, dar curajos". Portretul făcut lui Ilie Bolojan de vicepremierul Tánczos Barna. "Poate să treacă România printr-o asemenea de perioadă"
  2. AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
  3. Cine a încercat să-l păcălească pe Bolojan, propunându-i reduceri de posturi vacante? UDMR recunoaște parțial, apoi dă vina pe PSD: "Au apărut primele discuții mai contondente"
  4. Pacea de la Cotroceni a durat doar 24 de ore. Ciucu, atac la Nicușor Dan: "Mi-aș dori ca președintele să fie alături de guvernul său"
  5. Guvernul Bolojan, "pârât" de AUR Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei. Ce acuză partidul condus de George Simion
  6. Președintele Consiliului European a lăudat țara noastră în fața lui Nicușor Dan. "România este un pilon cheie al securității europene. Știm foarte bine că depindem de securitatea României" VIDEO
  7. AUR, POT și SOS depun moțiunile de cenzură miercuri seară. De ce vrea, de fapt, Simion amânarea votului
  8. Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"
  9. George Simion acuză „regimul” că face „nefăcute” și că vrea să programeze moțiunile de cenzură duminică, nu luni când au loc protestele profesorilor
  10. Sorin Grindeanu spulberă zvonurile despre creșterea TVA la 23%: „Aruncăm niște fumigene în spațiul public, ca să distragem atenția”

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri