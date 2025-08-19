AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 14:17
135 citiri
AUR vrea să dea jos Guvernul Bolojan. Vor depune o nouă moțiune de cenzură: "În loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați" VIDEO
AUR va depune o nouă moțiune FOTO captură Facebook/AUR

Alianța pentru Unirea Românilor atacă Guvernul Bolojan, acuzând că Pachetul 2 afectează antreprenori, angajați și familii, și anunță depunerea unei noi moțiuni de cenzură. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că costul împrumuturilor României crește abrupt, după ce Ministerul Finanțelor a contractat aproape un miliard de lei la dobânzi de peste 7%, criticând politica fiscală a Executivului ca „jaf fiscal” care lovește economia.

„Costul împrumuturilor României crește din nou abrupt. De fapt, ieri Ministerul Finanțelor a împrumutat suma totală de 900 milioane de lei de la bănci, prin două licitații cu titluri de stat, la dobânzi de 7,48% și 7,49%/an. Scadențele sunt 2029 și 2031. Așa-zisa încredere a investitorilor în guvernul Bolojan a durat doar două luni. Povestea de iubire s-a încheiat, urmează calvarul dobânzilor mari. Cam asta merită un guvern inconștient care se plânge peste tot că urmează să intre curând în incapacitate de plată", a transmis Peiu.

AUR susține că Pachetul 2 al Guvernului Bolojan nu înseamnă reformă, ci jaf fiscal. Reprezentanții formațiunii politice consideră că "în loc să taie din cheltuielile politice, puterea alege să lovească în antreprenori, angajați".

Liderii AUR anunță o moțiune de cenzură împotriva Executivului. „Parlamentarii noștri vor semna toți o moțiune de cenzură pe una din legile anunțate de Guvernul Bolojan sau pe toate”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

#motiune de cenzura, #guvernul bolojan, #aur , #AUR
