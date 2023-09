Coaliția PNL-PSD mizează pe neutralitatea UDMR la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului

Cu toate că până în prezent UDMR nu a oferit o poziție clară cu privire la moțiunea de cenzură împotriva guvernului anunțată de USR, actuala putere se bazează pe neutralitatea formațiunii maghiare. Semnăturile UDMR ar putea face diferența dacă moțiunea este inițiată sau nu.

La finalul lunii august, președintele USR Cătălin Drulă a anunțat că partidul său va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului PSD-PNL dacă premierul Marcel Ciolacu își va asuma răspunderea pentru pachetul de măsuri fiscale, adăugând că demersul nu va implica și partidul AUR.

"Vom face evident tot ce ţine de noi să ne opunem creşterilor abuzive de taxe. Dacă va exista această asumare de răspundere, vom chema alaturi de noi toate forţele democratice din Parlament pentru o moţiune de cenzură. USR nu se va alia cu AUR pentru o moţiune de cenzură”, afirma Cătălin Drulă.

În ce privește susținerea parlamentară, aleșii REPER dar și cei din Forța Dreptei au precizat deja că susțin moțiunea. Deși în prezent UDMR se află în opoziție, coaliția de guvernare se așteaptă la neutralitatea formațiunii maghiare și nu va contribui la semnături, conform unor surse citate de Știripesurse.ro. Conform surselor citate, UDMR are în continuare reprezentanți în instituțiile statului, astfel că nu are niciun interes să gireze un gest de ostilitate al care să pună în primejdie mandatul Guvernului.

„Aşteptăm varianta finală. Am văzut că în ultimele săptămâni au apărut foarte multe variante în presă, pe surse. Noi nu vrem să luăm o decizie bazată pe informaţii apărute pe surse. Când vom avea un text final, despre care spune Guvernul că este documentul oficial pe care vrea să-şi asume răspunderea, atunci când citim şi facem o analiză, vom lua o decizie", a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR Csoma Botond.

Cum arată calculele

Pentru ca o moţiune de cenzură să treacă de Parlament şi să trântească Guvernul, opoziția are nevoie de 234 de voturi „pentru”. Primul pas este însă depunerea, acolo unde opoziția are nevoie de semnăturile a o pătrime din numărul total al parlamentarilor, mai exact 117 semnături. USR are în prezent 64 de parlamentari, la care s-ar putea adăuga aleșii de la Forța Dreptei (15) și parlamentarii REPER (20), adunându-se astfel un total de 103 semnături. UDMR ar putea face diferența necesară, întrucât formațiunea maghiară deține 29 de parlamentari.

De partea cealaltă Coaliția PSD-PNL au o majoritatea confortabilă 276 de parlamentari.

