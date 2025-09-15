Demisia lui Daniel David nu e suficientă pentru sindicaliști: ”Nu e vorba numai de plecarea lui”

Miercuri, în plenul Senatului, liderul grupului AUR, Petrișor Peiu, a înaintat o moțiune simplă intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”. Documentul a fost susținut prin semnătura a 38 de senatori din Opoziție: 28 aparținând AUR, 6 neafiliați și 4 din partea formațiunii Pace-Întâi România.

Ziare.com a luat legătura cu Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, pentru a vedea ce speranțe își face sindicatul său, în privința moțiunii.

„Moțiunea de cenzură nu e un subiect pentru mine. E vorba despre problemele învățământului, nu despre moțiuni”, a declarat Marius Nistor.

Potrivit acestuia, nu contează dacă Daniel David va fi sau nu demis, câtă vreme măsurile de austeritate care vizează educația nu vor fi retrase.

„Retragerea măsurilor e cea mai importantă. Nu e vorba numai de plecarea lui, aia e o chestiune politică. Și eu nu fac declarații pe teme politice. Membrii mei de sindicat au orientări diverse. Dacă intru într-un astfel de subiect acum, asta îmi va crea probleme. Trebuie să înțelegeți asta. Fiecare trebuie să-și facă datoria: opoziția o face cum știe mai bine, puterea la fel. Eu nu pot sta între ele”, a relatat liderul de sindicat.

Întrebat dacă simte că profesorii oscilează cu preferințele în favoarea AUR, mai ales în urma moțiunii, liderul de sindicat a fost foarte reticent.

„N-am cum să discut despre asta. E treaba oricui în privința orientării politice: de stânga, de dreapta sau de centru. E dreptul lor. Eu nu fac analize privind orientarea politică a altora. Pentru mine, toate aceste chestiuni sunt dincolo de activitatea practică a școlii și nu mă interesează. Trebuie să înțelegeți că prin astfel de discuții îmi faceți

probleme”, a conchis Marius Nistor.

Reamintim că ministrul Educației, Daniel David, a declarat că își va da demisia dacă moțiunea simplă împotriva sa va trece, deși nu este obligat legal să facă acest lucru.

Inițiatorii moțiunii îl acuză că a aplicat măsuri de austeritate dure prin Legea 141/2025, care ar conduce la dispariția a peste 15.000 de posturi (în special suplinitori) și la tăieri de burse, afectând în special elevii din mediul rural; potrivit Consiliului Fiscal, economiile propuse sunt însă minime, de circa 0,02% din PIB (aproximativ 378 mil. lei).

Moțiunea cere anularea imediată a măsurilor pentru învățământul preuniversitar și superior, restabilirea statutului profesorilor, finanțarea educației până la minim 6% din PIB, stoparea „derapajelor ideologice” în curricula școlară și reluarea dialogului cu toate părțile.

Sindicatele au continuat protestele la minister, iar circa 20.000 de profesori i-au cerut demisia în stradă; David a răspuns că vrea să rămână în istorie drept un ministru „curajos”, susținând că a acționat „din patriotism” și că nu vede posibilitatea ameliorării modificărilor fiscale în prezent.

