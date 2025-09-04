George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 18:29
532 citiri
George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură
George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare FOTO Facebook/AUR

George Simion a scris miercuri, 3 septembrie, pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică, 7 septembrie, pe asumarea pachetelor de măsură, în loc de luni, 8 septembrie, când au loc protestele profesorilor.

„Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor).”

Joi, 4 septembrie, Simion a revenit pe rețeaua de socializare cu un mesaj incitator. A prezentat, mai întâi, programul pe care-l are partidul său duminică, 7 septembrie, apoi a scris "ce bine ar fi dacă profesorii ar protesta în fața Parlamentului, cu toții".

"Duminică:

Țebea / ora 08:30 - pentru Avram Iancu!

Parlament / ora 13:00 - moțiunile de cenzură.

Ce bine ar fi dacă profesorii ar protesta în fața Parlamentului, cu toții...", a scris liderul AUR pe rețeaua de socializare.

#motiune de cenzura, #geroge simion, #mesaj incitator, #profesori , #Stiri George Simion
