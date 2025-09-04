George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură

George Simion a scris miercuri, 3 septembrie, pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică, 7 septembrie, pe asumarea pachetelor de măsură, în loc de luni, 8 septembrie, când au loc protestele profesorilor.

„Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor).”

Joi, 4 septembrie, Simion a revenit pe rețeaua de socializare cu un mesaj incitator. A prezentat, mai întâi, programul pe care-l are partidul său duminică, 7 septembrie, apoi a scris "ce bine ar fi dacă profesorii ar protesta în fața Parlamentului, cu toții".

"Duminică:

Țebea / ora 08:30 - pentru Avram Iancu!

Parlament / ora 13:00 - moțiunile de cenzură.

Ce bine ar fi dacă profesorii ar protesta în fața Parlamentului, cu toții...", a scris liderul AUR pe rețeaua de socializare.

