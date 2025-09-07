George Simion, furios la dezbaterile moțiunilor de cenzură: „Sunteți asasini. Sunteți asasinii democrației din România”

George Simion a acuzat partidele din coaliția de guvernare că se prefac că fac o reformă și susține că refuză să facă reduceri de cheltuieli de la cei privilegiați. Simion a continuat să solicite conducerii Parlamentului să constate lipsa de cvorum, deși fusese deja anunțată întrunirea acestuia.

„Vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut și nu faceți, nu faceți nici o reformă, doar vă jucați, creșteți taxe și scădeți încasările la stat. Este singurul efect care se produce. În timp ce ministrul vostru de finanțe are firme care nu își declară bilanțul, nu își plătesc datoriile la stat, antreprenorii își restrâng activitatea sau își relochează în alte companii. Am auzit aici de la domnul Grindeanu spunându-se că noi suntem cu privilegiații, nu cu poporul. Domnul Grindeanu este exact ce acuzăm în moțiunile succesive, că nu tăiați de la privilegiați, ci de la omul mic, de la cei care muncesc, pe când sinecurile și pilele le mențineți și mimați reformele. Lăsați pentru firmele străine, pentru multinaționale un procent de 1 la sută ca fiind deductibili, pe când firmele românești nu au cum să îndeplinească acest barem”, a declarat Simion la dezbaterea moțiunilor de cenzură.

Acesta acuză guvernanții că îi condamnă pe cei din mediul rural, pe profesori, pe veterani, și pe multe alte categorii, la sărăcie perpetuă.

”Voi restrângeți activitatea medicilor de familie care își vor închide cabinetele din mediul rural. Puneți în pericol accesul la medicamentele generice. Sunteți asasini. Sunteți asasinii democrației din România”, acuză Simion.

Liderul AUR a continuat să susțină că Parlamentul nu are cvorumul necesar pentru votul moțiunilor.

„O să vă rog înainte de vot să constatați lipsa de cvorum. Nu există 232 de parlamentari care să spună prezent aici în sală, atunci nu aveți cvorumul necesar. Aveți toată puterea în statul român. Ați ales să călcați în picioare voința poporului român și să vă baricadați în spatele unei majorități de 70 la sută. De ce era nevoie să vă asumați de cinci ori răspunderea, domnule Bolojan? Parlamentul este în sesiune ordinară, puteați respecta elementar. Orice copil învață la educație civică separația puterilor în stat”, a mai spus Simion.

Anterior, George Simion anunțase că parlamentarii Opoziției nu vor intra în sala Parlamentului pentru a vota și dezbate aceste moțiuni. Motivul invocat ar fi că, fără cei 90 de parlamentari de Opoziție, nu ar fi cvorum pentru a începe ședința parlamentară, care ar trebui amânată.

Un număr de 265 de deputați și senatori au semnat listele de prezență fizică, anunță Mircea Abrudean, președintele Senatului.

