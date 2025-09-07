Certuri în Coaliție, chiar de la tribuna Parlamentului: „Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind”

Președintele Camerei Deputaților și interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, 7 septembrie, în discursul din plenul Parlamentului, că „PSD respinge toate moțiunile AUR” și că partidul său „nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul”, dar i-a transmis un mesaj clar premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan.

„PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. Nu avem nevoie de circ. Aceste moțiuni sunt doar un exercițiu de pură demagogie. Vă opuneți ca spitalele private bogate să plătească când transferă un pacient bolnav, nejustificat, la stat. Asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, fie ei și de AUR. Vă opuneți din greu să reducem numărul membrilor din Consiliile de Administrație. AUR este doar un cameleon politic perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri doar ca să demonstreze întotdeauna că e contra. Voi credeți că a fi contra înseamnă să fii antisistem”, spune Grindeanu.

Acesta a transmis însă și un mesaj față de colegii din coaliție, spunând că PSD nu va guverna cu pistolul la tâmplă și că membrii săi nu se vor lăsa șantajați.

„PSD nu va acoperi inepția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală, una care să aducă pentru români locuri de muncă bine plătite. PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și a opri excesele. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini. Nu merge cu ultimatumuri și amenințări cu PSD. Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați”, a declarat președintele interimar al PSD.

Grindeanu a anunțat că, săptămâna viitoare, PSD va prezenta public programul de relansare economică a României.

„Aceasta este busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează. Invit partenerii de guvernare să sprijine acest proiect. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi, atunci vom corecta cursul. Trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot, dacă vrem ca această coaliție să reziste”, a mai spus acesta.

