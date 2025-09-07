Cade sau nu Guvernul Bolojan la una din cele patru moțiuni de cenzură care se vor vota astăzi în Parlament? "Opriți sărăcia românilor! Tăiați de la voi"

Autor: Dan Istratie
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 07:14
577 citiri
FOTO Facebook/Camera Deputaților

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

Moţiunile de cenzură, semnate fiecare de peste 120 de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT şi neafiliaţi, au fost citite, joi, în plenul Parlamentului.

Prin moţiunea de cenzură intitulată "Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România", parlamentarii Opoziţiei contestă proiectul de lege asumat de Guvern prin care se modifică şi completează unele acte normative şi se stabilesc măsuri în domeniul sănătăţii.

"Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!" este moţiunea de cenzură a Opoziţiei aferentă proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan referitor la modificarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru proiectul vizând eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, Opoziţia a depus moţiunea intitulată "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă".

Moţiunea de cenzură intitulată "Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!" a fost depusă la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Votul va fi secret cu bile, iar pentru ca o moţiune de cenzură să fie adoptată sunt necesare 233 de voturi "pentru". În cazul în care moţiunile de cenzură vor fi respinse la votul Parlamentului, măsurile prevăzute în cele cinci legi asumate de Guvern se consideră adoptate. Dacă moţiunile de cenzură vor fi adoptate, Guvernul este demis.

#motiune de cenzura, #guvernul bolojan, #Parlamentul Romaniei , #guvern
