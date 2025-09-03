Ilie Bolojan știe când va fi probată soliditatea coaliției. "La votul pentru moțiunea de cenzură"

Premierul Ilie Bolojan susţine că soliditatea actualei coaliţii de guvernare va fi testată cu prilejul dezbaterii viitoarei moţiuni de cenzură pe care Opoziţia ar urma să o depună.

El a declarat marţi seară, 2 septembrie, la Digi24, că măsurile adoptate în această perioadă nu sunt populare şi că, din acest motiv, "nu este uşor să armonizezi patru partide plus grupul minorităţilor să susţină proiecte delicate".

"Atunci când faci o reducere de cheltuieli, indiferent cum faci lucrurile, nu eşti aplaudat. Probabil că vom avea moţiuni de cenzură sau moţiune de cenzură depusă. Aşa înţeleg că va urma să se întâmple şi vom vedea soliditatea coaliţiei la votul pentru moţiunea de cenzură.

Trebuie să recunoaştem că nu e uşor să armonizezi patru partide plus grupul minorităţilor să susţină proiecte delicate. Şi dacă ar fi un singur partid, ar fi delicat să le pui în practică, pentru că ele înseamnă tot felul de constrângeri, dar nu legate de un partid sau de altul, ci pur şi simplu înseamnă un deranj, înseamnă lucruri care nu sună bine, înseamnă că nu dai veşti bune.

Şi vedeţi că de multe ori pari singur, pentru că atunci când dai veşti care nu sună bine, nu se înghesuie nimeni să le susţină. Dacă sunt veşti bune, acolo sunt mai mulţi oameni care le susţin, care le dau", a afirmat şeful Executivului.

Trei zile are la dispoziţie Opoziţia, de la momentul angajării răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri, ca să depună moţiune de cenzură.

George Simion a anunţat deja că AUR va depune patru moţiuni de cenzură. Pe de altă parte, Opoziţia este de acord cu una dintre legile adoptate de Guvernul Bolojan, cea care vizează pensiile magistraţilor.

