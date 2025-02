Dezbaterea moţiunii de cenzură. Ciolacu, atac la extremiști: ”Când podeaua pe care stăm crapă sub noi, voi țipați isteric”. Cum au venit parlamentarii AUR în Parlament FOTO

Vineri, 28 februarie, se dezbate în Parlamentul României moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu depusă de AUR. Înainte ca moţiunea de cenzură să fie dezbătută, prim-ministrul României vizat de demersul partidelor suveraniste a spus: „Va fi o zi de înjurat Marcel Ciolacu”.

Moţiunea de cenzură a fost inițiată de AUR și vizează demiterea Guvernului condus de Ciolacu.

Premierul a subliniat cu încredere că moţiunea nu va trece, în ciuda presiunilor și acțiunilor politice care au precedat votul din plenul reunit al Parlamentului. „Nu o să treacă, sunt convins”, a adăugat Ciolacu, făcând apel la unitatea politică și stabilitatea guvernamentală.

În timpul sesiunii de vot, parlamentarii AUR au organizat o manifestare simbolică, venind cu baloane roșii pe care era imprimat chipul lui Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Am trăit în comunism

„Vorbiți de dictatură, dar majoritatea n-ați trăit o zi în ea. Eu am trăit. Am trăit în comunism și bunicii mei au trăit fascismul și extremismul. Și nu vreau să ne mai întoarcem niciodată acolo!

Ads

Spuneți că România s-a trezit?! Nu! România e trează dintotdeauna. Și progresează în fiecare zi. Românii muncesc să ajungă din urmă țările din vest. De 35 de ani fac asta zi de zi. Generație după generație. Am intrat în UE, în NATO și în Schengen în acest timp. Călătorim fără vize în Statele Unite. Și ne pregătim să facem parte din clubul celor mai puternice state din lume, în OCDE. Voi sunteți cei care vreți să anulați azi tot acest progres de 35 de ani și să ne întoarcem în beznă. Despre asta este politica voastră!

Adevărul trebuie spus. În timp ce voi vă treziți în fiecare zi în conștiință, milioane de români se trezesc cu noaptea în cap ca să se ducă la muncă.

Bunăstarea nu se construiește prin telepatie, ci cu autostrăzi, școli și spitale. Iar România investește de ani de zile sute de miliarde în dezvoltare!

Investițiile și banii europeni sunt singurul fir divin care dezvoltă România!”, a spus Marcel Ciolacu în discursul său”, a declarat premierul în Parlament.

Ads

Marcel Ciolacu a mai spus că semnatarii moțiunii nu au înțeles deloc cum se schimbă lumea din jurul lor și nu au oferit nicio alternativă concretă pentru viitorul țării.

„Din păcate, semnatarii moțiunii nu au înțeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noștri. Zero idei, zero soluții, zero alternativă!

Un text plin de minciuni și atacuri la persoană. Niciun proiect pentru România! Și nicio idee despre poziționarea țării în noul context internațional.

Moțiunea de cenzură este, în schimb, o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România. O țară neguvernată, o țară în ruine, decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii.

O țară care își alungă investitorii și care este lăsată pradă populismului anarhic. O țară slabă și ușor de manevrat de dușmanii săi.

Adevărul e că semnatarii moțiunii vor doar să dărâme. Dar nu vor să conducă. Suveranismul lor se oprește la frica de a-și asuma lucruri clare pentru țară.

Ads

Ei vor ca România să nu mai aibă nici Președinte și nici Guvern!

Vor să facă din România un maidan!

Ori a lăsa România în ruine în cel mai complicat moment este un act de trădare, nu de iubire de țară! Și avem datoria să stopăm acest lucru!

Ați transformat moțiunea într-o șaradă politică. Sunteți incapabili să vă puneți de acord între voi. Românii vă văd cum vă acuzați reciproc de trădare. Cine semnează, cine votează?! Când podeaua pe care stăm crapă sub noi, voi țipați isteric unii la alții care este mai vândut. Probabil așa înțelegeți voi suveranismul.

Dar, vă dau o veste: guvernul nu este al lui Ciolacu, ci al României! Deci atunci când vă zbateți penibil cu moțiunile, nu cu mine vă bateți, ci cu neputința voastră de a propune ceva concret pentru țară în afară de haos și scandal!”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Ads