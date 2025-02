Ciolacu, momente de umor în Parlament: „Atunci când nu știi dacă te cheamă George sau Giordano, nu ai cum să fii suveranist!”

Premierul României, Marcel Ciolacu, a reușit să stârnească hohote de râs în Parlament, în timpul discursului său de la moțiunea de cenzură, acolo unde a lansat atacuri acide la adresa opoziției și a liderilor suveraniști. Marcel Ciolacu a declarat că liderul suveraniștilor nu este suveranist nici măcar față de propria persoană și a subliniat că acesta nu știe nici măcar dacă îl cheamă George sau Giordano. Afirmațiile sale au generat un val de râsete în rândul parlamentarilor.

„Voi nu puteți fi suveraniști când liderul vostru nu e suveranist nici măcar față de propria persoană. Atunci când nu știi dacă te cheamă George sau Giordano nu ai cum să fii suveranist!

Atunci când ești rezervă de candidat, nu ai cum să fii suveranist. Nici măcar față de propria conștiință. Ești doar o slugă pentru alt șef.

Ce suveraniști sunt cei care de luni de zile se bat între ei ca să facă o poză cu liderii administrației Trump?!

Ce suveraniști sunt cei care stau în primul rând la conferinte externe și aplaudă când țara lor este batjocorită și denigrată?!

Voi sunteți suveraniști pe punctaje făcute de alții. Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru. Fără acces la înjurături, ură și violență propagată în mediul on-line, lumea v-ar vedea fix așa cum sunteți. Fără conținut. Fără însușiri. Și fără soluții. Fără telefoane sunteți goi, stimați colegi!”, a spus Marcel Ciolacu în discursul său.

Marcel Ciolacu: „Moțiunea nu va trece”

Premierul Ciolacu a adus în discuție responsabilitatea pe care o au cei care ocupă funcții publice și a spus că România trebuie să rămână un stat stabil și să continue reformele necesare în această perioadă economică dificilă.

„Din fericire pentru România, planul vostru de distrugere va eșua azi lamentabil. Moțiunea nu va trece, iar țara noastră va continua să aibă un guvern funcțional.

Dar trebuie să fim conștienți cu toții că, atât timp cât ocupăm funcții publice, avem o responsabilitate clară față de oameni. Este adevărat că acest an este unul dificil, nu doar pentru noi, ci pentru toată Europa. Noi am reușit să ținem economia pe plus, în timp ce zona euro a stagnat sau este deja în recesiune. Agențiile de rating au retrogradat Franța și au redus perspectiva noastră și a Austriei. 12 țări iau măsuri de reducere a deficitelor bugetare.

Nu avem altă soluție decât să facem reformele și să ne dezvoltăm prin investiții masive. Am venit cu un buget de dezvoltare, bazat pe investiții publice de 150 de miliarde de lei. Ne vom respecta la virgulă angajamentele prevăzute în Planul bugetar aprobat cu Comisia Europeană, dar și angajamentele NATO”, a mai spus Marcel Ciolacu.

