Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”

AUR a lansat un tir de moțiuni de cenzură, duminică, 7 septembrie, împotriva Guvernului Bolojan. Toate cele patru moțiuni de cenzură au eșuat, cu mult sub numărul necesar de voturi pentru a putea fi adoptate, iar coaliția își consolidează astfel, cel puțin temporar, legitimitatea. Această legitimitate însă este una fragilă, în contextul în care tensiunile din interiorul Guvernului sunt ridicate, iar politica a arătat de-a lungul timpului că schimbările de configurație parlamentară pot duce la căderea unui Guvern în aparență stabil. După 1990 au fost depuse zeci de moțiuni de cenzură, puține însă au dus la căderea guvernelor și la schimbarea regimului politic.

Comparativ cu ultimele tentative ale AUR de a da jos „sistemul” prin moțiune, evenimentele analizate mai jos au beneficiat de conjuncturi aparte, schimbări de configurație parlamentar, ruperi de coaliții și trădări.

În plus, multe dintre aceste „reușite” s-au datorat și capacității de negociere între partide, care au dus la răsturnarea raportului de forțe în Parlament în favoarea Opoziției.

Nu este însă exclusă, pe viitor, în contextul tensiunilor dintre partidele de dreapta și PSD, să existe un punct de plecare pentru o moțiune cu șanse mari de reușită, însă contextul economic actual face puțin probabilă o astfel de inițiativă, cel puțin momentan.

Moțiunea împotriva Guvernului Boc. Prima cădere de guvern prin moțiune de cenzură de după 1990

După alegerile parlamentare din 2008, în contextul în care niciunul dintre partide nu avea numărul de parlamentari necesar pentru a forma singur un guvern, PD-L a format o coaliție de guvernare cu PSD și Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu.

Relația PD-L cu cei de la PNL era deja grav afectată încă din timpul guvernării Tăriceanu, în timpul căreia au existat contre notabile între premier și președintele Băsescu, iar singura variantă pentru PD-L rămăseseră social-democrații.

Au existat tensiuni încă de la început în interiorul coaliției, însă acestea se accentuau pe măsură ce se apropiau alegerile prezidențiale din 2009, unde președintele Traian Băsescu se pregătea să obțină un nou mandat, iar social-democrații îl propulsau în luptă pe Mircea Geoană.

PSD-PC părăsesc coaliția de guvernare în octombrie 2009, cu puțin timp înainte de alegeri, iar PD-L și Emil Boc își asumă o guvernare minoritară.

Nu a durat mult însă și noua Opoziție consolidată cu PSD a depus moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Emil Boc. Pe 13 octombrie 2009, cu două luni înaintea prezidențialelor, Guvernul Boc este demis prin moțiunea „11 pentru România”, cu sprijinul parlamentar al PSD, PNL și UDMR. Au fost 254 de voturi „pentru”, iar acest guvern devenea primul demis prin moțiune de cenzură după 1990.

A urmat o perioadă de interimat a Guvernului Boc, existând apoi o serie de tentative de desemnare a unui nou premier, printre propuneri fiind Lucian Croitoru, desemnat de președintele Traian Băsescu, care însă nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestitură, dar și Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3, care însă a renunțat la desemnare.

Într-un final s-a recurs, din nou, la Emil Boc. Pe 23 decembrie 2009, după ce Traian Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui Mircea Geoană, și pe fondul unei debandade generate de înfrângere printre social-democrați, este învestit Guvernul Boc II, care a guvernat până în februarie 2012.

2012 - Demiterea Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu

Criza economică mondială începuse deja să afecteze România în 2010, aducând o serie de măsuri de austeritate fără precedent pe care Guvernul Boc II și le asumase în Parlament și care au dus la amplificarea tensiunilor din societate și la o scădere de popularitate a PD-L și a președintelui Băsescu.

Pe fondul protestelor de amploare din acea perioadă, Guvernul Boc II își depune mandatul în februarie 2012.

Este desemnat Mihai Răzvan Ungureanu, diplomat, fost ministru de Externe și șef al Serviciului de Informații Externe, cu misiunea de a coagula o guvernare stabilă.

În acea perioadă, PSD-PNL și PC își uniseră forțele într-o alianță politică de amploare denumită USL (Uniunea Social-Liberală), cu scopul de a i se opune președintelui Traian Băsescu și guvernării PD-L. La finalul lunii aprilie, USL depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ungureanu, iar aceasta este adoptată cu 235 de voturi „pentru”, ducând la demiterea Executivului.

A urmat o perioadă de interimat, iar în contextul lipsei de legitimitate a Guvernului, Traian Băsescu a chemat partidele la consultări. Într-un final, liderul USL, Victor Ponta, a fost desemnat premier, începând astfel o nouă etapă a luptei împotriva lui Traian Băsescu, care va culmina cu o tentativă eșuată de demitere a acestuia.

Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a rămas în istorie cu unul dintre cele mai scurte mandate.

Iunie 2017 - PSD votează o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern

PSD reușea un scor istoric la alegerile parlamentare din decembrie 2016, obținând peste 45% din voturile alegătorilor și plasând partidul condus de Liviu Dragnea în postura de a face coaliție majoritară cu partide mai mici. Astfel, ia naștere coaliția formată din PSD și ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), partidul fondat de fostul premier și lider liberal Călin Popescu-Tăriceanu, după ruperea de PNL.

Premier a fost desemnat Sorin Grindeanu, actual președinte interimar al PSD, iar guvernarea sa a fost marcată de controverse, mai ales din cauza inițiativelor de modificare a codurilor penale, care au dus la cunoscutele proteste împotriva „Ordonanței 13”.

Grindeanu devenea premier în contextul în care Liviu Dragnea, baron de Teleorman, conduce cu mână de fier partidul și reprima orice opoziție în interiorul partidului. Tensiunile creșteau pe fondul neînțelegerilor dintre Executiv și conducerea centrală a PSD, care era nemulțumită de „autonomia” premierului și de refuzul de a remania mai mulți miniștri.

Astfel, criticile din interiorul partidului la adresa propriului guvern s-au intensificat, culminând cu solicitarea demisiei venită din partea lui Liviu Dragnea către Sorin Grindeanu. Premierul a refuzat să demisioneze, iar PSD și ALDE s-au văzut în situația de a depune o moțiune de cenzură împotriva propriului său guvern.

Guvernul Grindeanu a căzut prin moțiune de cenzură în iunie 2017, prin voturile PSD, ALDE, dar și cele ale minorităților naționale.

Locul lui Grindeanu a fost luat de liderul PSD Brăila Mihai Tudose. Tudose a avut aceeași soartă cu cea a lui Sorin Grindeanu, însă nu a fost demis prin moțiune, ci și-a prezentat singur demisia după un conflict prelungit cu liderul partidului, Liviu Dragnea.

Octombrie 2019 - Cum a căzut Guvernul Dăncilă

După ce s-a fript cu Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, liderul PSD Liviu Dragnea avea nevoie de un nou premier pe care să-l poată manevra în voie, fără să întâmpine opoziție.

Astfel, la câteva zile de la demisia lui Tudose, pe 29 ianuarie 2018, este desemnată Viorica Dăncilă să conducă noul Guvern, în continuare în coaliție cu ALDE. La fel ca ceilalți premieri, Viorica Dăncilă a fost supusă la rândul ei la presiuni din partea liderului PSD, conform spuselor ei, însă această presiune s-a ridicat în momentul în care, pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea era condamnat definitiv.

Dăncilă devenea liderul partidului și ocupa în continuare funcția de premier, însă un moment politic neașteptat avea să dea guvernarea peste cap.

Pe 26 august 2019, ALDE ia decizia de a ieși de la guvernare, după un ultimatum dat PSD-ului pentru reconfigurarea portofoliilor ministeriale, pe care social-democrații nu l-au respectat.

PSD era deja „căpușat” de alte formațiuni politice mai mici în Parlament, printre care și cea a fostului lider PSD Victor Ponta, Pro România, care reușise să ademenească parlamentari social-democrați, iar plecarea ALDE de la Guvernare nu avea decât să pecetluiască soarta Guvernului Dăncilă și să încline balanța în favoarea Opoziției.

Normal, Guvernul Dăncilă trebuia să vină din nou în fața Parlamentului, cu noua configurație a portofoliilor în care nu mai era inclus și ALDE, însă nu a mai apucat, pentru că, pe 10 octombrie 2019, a fost destituit prin moțiune de cenzură, semnată de PNL, USR, PMP, ALDE, Pro România și UDMR. Moțiunea a fost adoptată cu 238 de voturi „pentru”.

Februarie 2020, Guvernul Orban și este înlocuit de Guvernul Orban II

După căderea Guvernului Dăncilă, demis prin moțiune de cenzură, PNL și-a asumat o guvernare minoritară prin Guvernul Orban, care avea însă o relativă susținere parlamentară în primă instanță.

Discuția legată de alegerile anticipate era una cât se poate reală la începutul anului 2020, iar liberalii și partidele din siajul acestora, printre care și USR, sperau că acesta era momentul de slăbiciune al PSD, perfect pentru a fi fructificat în favoarea lor.

În același timp, o altă temă intens discutată la momentul acela, revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dădea fiori unor partide precum PSD sau UDMR, care urmau să fie clar dezavantajate de o astfel de schimbare.

Acesta a fost de altfel și motivul pentru care PSD a inițiat o moțiune de cenzură în februarie 2020 împotriva Guvernului Orban, iar de data aceasta Guvernul PNL nu mai avea susținerea tuturor formațiunilor. UDMR și Pro România, care luaseră cu câteva luni înainte parte la efortul de demitere a Guvernului Dăncilă, erau de data aceasta de partea PSD.

Pe 5 februarie 2020, moțiunea de cenzură a trecut cu 261 de voturi în favoarea ei, iar guvernul condus de Ludovic Orban a fost demis. 400 de parlamentari au votat moțiunea, dintre care 139 de voturi au fost împotrivă.

Tactica PNL de a declanșa alegeri anticipate nu a dat însă roade, în contextul în care, la scurt timp, după a venit pandemia COVID-19, iar Guvernul Orban II, propus din nou de președintele Klaus Iohannis, a fost învestit în Parlament.

Octombrie 2021 - Guvernul Cîțu, ultimul demis prin moțiune de cenzură

Florin Cîțu a ajuns la cârma guvernului printr-o conjunctură favorabilă, în contextul în care relația dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban, care era și liderul partidului la acea vreme, se răcise notabil.

Guvernul Orban II trecuse printr-o perioadă grea, în contextul pandemiei, cu măsuri grele și restricții pentru populație.

În urma alegerilor din decembrie 2020, PNL s-a clasat pe locul al doilea, după PSD, în clasamentul voturilor, iar Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de premier.

A fost învestit un nou guvern PNL-USR-PLUS-UDMR, cu o majoritate fragilă, însă coaliția nu a durat mult. În urma remanierii ministrului USR al Justiției, Stelian Ion, s-a declanșat criza guvernamentală care a culminat cu ieșirea USR de la guvernare.

Cîțu obținea la finalul lunii septembrie și victoria în partid împotriva lui Ludovic Orban, preluând președinția, însă succesul său avea să se năruie câteva săptămâni mai târziu, când PSD depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de acesta, care este votată cu 281 de voturi „pentru”.

Cîțu este demis și face loc noului premier PNL, un om mai comod pentru președintele Klaus Iohannis, fostul ministru la Apărării, generalul Nicolae Ciucă. Este consfințită astfel și lunga coaliție de guvernare PSD-PNL-UDMR, care a durat până la alegerile parlamentare din decembrie 2024.

