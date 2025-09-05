"Nu avem ce căuta duminică la Țebea alături de trădătorii neamului românesc". Diana Șoșoacă a anunțat de ce rămân parlamentarii S.O.S. România în Capitală

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 21:56
Diana Șoșoacă, șefa SOS FOTO Hepta

Parlamentarii S.O.S. România vor fi prezenți duminică, 7 septembrie, în Parlament la dezbaterea moțiunilor de cenzură pe care le vor vota pentru ca Guvernul Bolojan să cadă și măsurile de austeritate să nu intre în vigoare, a anunțat președintele partidului, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă.

''Din punctul meu de vedere, este singura duminică în care se lucrează într-o instituție a statului român, Casa Poporului, iar poporul român ar trebui să intre în Parlamentul României duminică și, în fața cetățenilor români, parlamentarii să voteze. Sunteți obligați, domnilor și doamnelor parlamentari, să fiți în sală, nu pe tabletă, și să votați acele moțiuni de cenzură care să facă să cadă Guvernul Bolojan. (...) Duminică, demnitarii Partidului S.O.S. România vor fi în Parlamentul României pentru a vota moțiunile de cenzură. (...) Poporul român trebuie să înțeleagă că trebuie să se trezească cu adevărat și să acționeze, nu sprijinind un om, ci dând jos un Guvern și făcând presiune pentru anularea măsurilor'', a declarat Diana Iovanovici-Șoșoacă, vineri, într-o conferință de presă susținută la sediul central al partidului.

Ea a precizat că, duminică, membrii și simpatizanții S.O.S. România ''nu au ce căuta'' la manifestările de la Țebea alături de alți reprezentanți ai instituțiilor statului.

''Nu avem ce căuta duminică la Țebea alături de trădătorii neamului românesc - Administrația Prezidențială, Guvern, Parlament ș.a.m.d. În fond, parastasele se fac sâmbăta și ziua morții lui Avram Iancu este pe 10 septembrie, când ar trebui ca tot poporul român să se afle acolo. Or, dacă vă duceți, duminică, la ora 9:30 la Țebea, duceți-vă să-i huiduiți pe acești trădători care au distrus țara, Constituția României și care și-au bătut joc de toți românii. Noi, S.O.S. România, nu vom fi prezenți duminică la Țebea. Duminică se discută în Parlamentul României cele patru moțiuni de cenzură care au fost inițiate de partidele S.O.S. România, AUR și POT, la solicitarea Partidului S.O.S. România, singurul care s-a aflat miercuri, la 11 noaptea, în Parlament și care a depus acele moțiuni'', a afirmat Șoșoacă.

Cele patru moțiuni de cenzură, semnate fiecare de peste 120 de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT și neafiliați, vor fi dezbătute și supuse votului pe 7 septembrie. Moțiunile au fost depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

