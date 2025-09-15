Premierul Bolojan dă o replică moțiunii AUR. Câți dintre cei 500.000 de bugetari pe care voia să-i concedieze un „anumit candidat la președinție” erau din Educație?

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 18:06
1599 citiri
Premierul Bolojan dă o replică moțiunii AUR. Câți dintre cei 500.000 de bugetari pe care voia să-i concedieze un „anumit candidat la președinție” erau din Educație?
Premierul Bolojan, la dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Educației - Foto ziare.com

Premierul Ilie Bolojan a luat cuvântul în Parlament în contextul moțiunii simple inițiate de partidul AUR pe tema educației, lansând o critică la ideile pe care le enunța liderul AUR, George Simion, în perioada în care era candidat la Președinția României.

Premierul Bolojan s-a întrebat, în discursul rostit în plenul Senatului, câte dintre cele 500.000 de posturi pe care voia să le reducă un „anumit candidat la președinție” (fără să-l numească) ar fi fost din domeniul Educației.

Ministrul Daniel David declarase că, deși este vorba doar de o moțiune simplă, nu de cenzură, el își va da demisia din fruntea Ministerului Educației dacă această moțiune va fi aprobată în Parlament. „În urma moțiunii simple, deși nu sunt obligat și premierul nu este obligat să-mi ceară demisia sau eu să-mi pun demisia, eu nu mai am de ce să fiu ministru. Pentru a susține un program al unei coaliții care văd că sau care s-ar putea să nu și-l mai asume, mai ales că mă simt liniștit”, spunea ministrul David.

Premierul Bolojan a luat însă cuvântul, subliniind că deciziile majore din domeniul Educației nu sunt lansate de ministru, ci sunt aprobate de coaliția de guvernare.

„Am considerat că este un lucru de respect să iau cuvântul. Deciziile nu țin neapărat de Ministerul Educației, ci de deciziile ale coaliției. Fiecare sumă care este economisită este o resursă pe care România nu o plătește. Da, aceste măsuri au fost propuse ca să facă sistemul mai eficient, dar nu asta e reforma. Nu se va mai preda 16 ore sau 18, ci se va preda 20. Suntem într-o medie europeană. O țară care trăiește pe datorie vreți să rămână cu normele de predare cele mai de jos? Problema legată de burse. Aveam aproape 40 de milioane de euro valoarea și în trei ani de zile a ajuns aproape la un miliard de euro. O creștere de 25 de ori”, a explicat șeful Executivului.

În final, moțiunea simplă, lansată de AUR sub titlul „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj!”, a fost respinsă.

#motiune educatie, #aur, #ilie bolojan, #George Simion, #motiune respinsa, #bugetari concediati, #profesori , #motiune
