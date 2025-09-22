Ziare.com Fara Filtru: Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

PSD nu susține moțiunea AUR, dar pune condiții. "Ministrul Mediului să respecte o serie de priorități dacă mai vrea sprijinul nostru"

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 19:40
PSD nu susține moțiunea AUR, dar pune condiții. "Ministrul Mediului să respecte o serie de priorități dacă mai vrea sprijinul nostru"
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, trebuie să respecte o serie de priorități dacă mai vrea sprijinul PSD, a afirmat luni, 22 septembrie, deputata social-democrată Gabriela Ene.

'PSD abordează dezbaterile din Parlament cu seriozitate și responsabilitate, nu ne interesează spectacolul politic, ci soluțiile. România traversează un moment dificil - facturi ridicate la energie, presiuni economice asupra familiilor și companiilor, instabilitate în plan regional și provocări internaționale fără precedent. Într-un astfel de context, datoria noastră este să construim, nu să blocăm, nici să dărâmăm. Moțiunea atinge un subiect vital - hidrocentralele nefinalizate, multe aflate la peste 90% stadiu fizic. Blocajele administrative și refuzul de a emite avize nu sunt detalii birocratice, ele afectează direct securitatea energetică a României', a afirmat Gabriela Ene la dezbaterea moțiunii simple AUR.

Ea a menționat că România importă energie la prețuri mari și a subliniat că hidroenergia este decisivă pentru țara noastră.

'PSD nu susține moțiunea AUR, nu validăm demersuri populiste care subminează stabilitatea guvernării, dar, în același timp, PSD nu poate trece cu vederea blocajele evidente din Ministerul Mediului, blocaje care afectează direct securitatea energetică și buzunarul fiecărui român. (...) Vorbim despre securitate națională, nu despre dispute doctrinare', a adăugat deputata.

Gabriela Ene a anunțat că PSD va continua să sprijine coaliția și pe actualul ministru al Mediului dacă își asumă public, în plen, că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcțiune a mai multor investiții, printre care Hidrocentrala de la Pașcani, de la Surduc-Siriu, Complexul Hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana etapa II și Cornetu Avrig.

'Doamna ministru să-și asume că va stabili ca prioritate, printre alte priorități pe care le are în minister, și problema acestor hidrocentrale. (...) Dacă acest angajament este respectat, România își reduce dependența de importuri, facturile românilor scad, securitatea energetică se consolidează iar investițiile deja realizate sunt valorificate. Dacă însă angajamentul este încălcat (...), doamna ministru nu va mai putea conta pe sprijinul PSD la o eventuală moțiune. Nu căutăm confruntare, dar guvernarea înseamnă rezultate, nu pretexte, nu întârzieri nejustificate. Hidroenergia este decisivă pentru România, oferă stabilitate și flexibilitate de sistem cu inerție și răspuns rapid la dezechilibre, lucruri pe care fotovoltaicul și eolianul nu le pot asigura singure. Oferă costuri predictibile odată ce centralele sunt amortizate. Oferă securitate în fața riscurilor naturale', a transmis deputata PSD.

