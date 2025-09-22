Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"

Şedinţa de luni, 22 septembrie, a Camerei Deputaţilor în care se dezbate moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a început, documentul urmând să fie supus votului miercuri, 23 septembrie.

Sunt prezenţi 230 de deputaţi, potrivit preşedintelui de şedinţă, Natalia Intotero.

Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moţiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul "Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".

"Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creştere cu 54% a importurilor de energie electrică faţă de aceeaşi perioadă din 2024, iar balanţa comercială de electricitate a devenit negativă, ţara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh. Aceste date, prezentate pe baza informaţiilor operatorului de transport Transelectrica, arată fără echivoc dependenţa tot mai mare de energia din afara graniţelor - o dependenţă care expune consumatorii şi economia la şocuri de preţ şi risc sistemic. Presiunea asupra preţurilor confirmă această vulnerabilitate. Pe piaţa spot, România s-a situat între primele trei state din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate tarife pe această piaţă în prima jumătate a anului 2025. (...) În plus, povara din facturile la energie a fost amplificată, de la 1 august 2025, prin majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%. Au fost consemnate creşteri însemnate ale tarifelor la electricitate. Toate acestea indică un sistem fragil, cu riscuri de majorări tarifare persistente", afirmă semnatarii moţiunii.

Potrivit acestora, hidroenergia - "coloană vertebrală" tradiţională a Sistemului Energetic Naţional - rămâne cea mai stabilă şi curată sursă de energie a României, esenţială pentru echilibrarea rapidă a reţelei şi pentru limitarea volatilităţii preţurilor pe vârf de consum, iar analizele de sistem reafirmă rolul hidrocentralelor în furnizarea serviciilor tehnologice de sistem şi a flexibilităţii necesare integrării masive a regenerabilelor variabile.

Cu toate acestea, adaugă parlamentarii AUR, "în locul unei politici coerente de finalizare a capacităţilor hidro începute, asistăm la blocarea administrativă a proiectelor strategice, dublată de mesaje publice care descurajează explicit componente-cheie ale mixului naţional".

Conform parlamentarilor AUR, ministra Mediului "ignoră faptul că încă din anul 2022, prin Hotărârea CSAT nr. 169 şi OUG nr. 175, mai multe obiective hidroenergetice au fost declarate proiecte de interes public major, subiectul fiind reluat şi în şedinţa CSAT din aprilie 2025, când s-a stabilit că finalizarea lor trebuie tratată drept proiect de siguranţă naţională şi realizată în maximum trei ani".

Ei argumentează că puterea instalată a acestor hidrocentrale ar însemna o creştere de aproximativ 10% a producţiei pe hidro, într-o ţară care are nevoie urgentă de energie ieftină şi sigură. "Hidrocentralele în discuţie sunt deja finalizate în proporţie de peste 75%, iar abandonarea lor la acest stadiu înseamnă aruncarea la gunoi a investiţiilor deja realizate, aşteptările populaţiei şi angajamentele asumate prin Programul de guvernare 2025-2028, Planul Naţional Integrat Energie-Schimbări Climatice 2021-2030 şi alte documente strategice", mai susţin semnatarii moţiunii.

Înaintea ședinței de plen, cea împotriva căreia este îndreptată această moțiune simplă a declarat:

'Este un exercițiu democratic, din păcate, acest exercițiu se bazează pe niște lucruri care se cer Parlamentului și Guvernului să nu respecte legea care există, se bazează pe niște fake news-uri și transformă practic platforma Parlamentului într-o tribună pentru manipulări. Vom răspunde punctual la fiecare dintre întrebările tehnice care au fost ridicate; o parte dintre ele sunt niște premise halucinante.

Evident că AUR se simte în pericol pentru că, în sfârșit, există cineva la Ministerul Mediului care arată cât de gol de conținut era discursul dumnealor de protecție pentru păduri, discurs pentru care, atenție, și-au obținut voturi în ultimele rânduri de alegeri. Există, în sfârșit, cineva care va transforma discursul lor gol de conținut legat de patriotism în patriotism real. Și asta este, de fapt, motivul pentru care noi suntem aici. Nu are legătură nici cu hidrocentralele, nu are legătură nici cu energia, nici cu mediul', a declarat Diana Buzoianu la Parlament.

Potrivit acesteia, 'este pur și simplu o vânătoare de like-uri pe TikTok, în cuvintele dumnealor'.

'În nume personal, eu nu sunt aici să răspund la părerile personale ale unuia sau altuia. (...) Nu a existat nici măcar o singură discuție în coaliție cu privire la votarea de orice alt partid din coaliție a acestei moțiuni. (...) Suntem în etapele legale, se vor urma absolut toate etapele pentru a vedea dacă aceste studii care au fost făcute sunt corecte sau nu, dacă există măsuri care trebuie să fie îmbunătățite sau nu. Voi da un răspuns în cadrul moțiunii pentru fiecare dintre hidrocentrale în parte.

Nu este niciun refuz, niciun acord în momentul de față pentru toate aceste hidrocentrale, este pur și simplu o analiză în termenele legale care sunt în vigoare. (...) Legea are un rol în etapele care trebuie să fie parcurse. Eu nu vreau - și cred că nimeni nu-și mai dorește - ca avizele de mediu să se dea fie în funcție de presiunea publică, fie în funcție de telefoanele unora sau altora. Acordurile de mediu și avizele trebuie să fie date în funcție de lege, iar la Ministerul Mediului se va respecta', a precizat ministrul Mediului.

