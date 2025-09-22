Dominic Fritz dezvăluie motivele pentru care partidul lui Simion a depus moțiunea împotriva ministrei Mediului

Dominic Fritz dezvăluie motivele pentru care partidul lui Simion a depus moțiunea împotriva ministrei Mediului
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO Facebook/Diana Buzoianu

Deputații dezbat luni, 22 septembrie, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu.

Președintele USR, Dominic Fritz și-a spus părerea despre această moțiune pe Facebook, într-o postare în care dezvăluie că "nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă".

Fritz susține că ministra Mediului "este o dublă amenințare pentru extremiști", pentru că "lupta Dianei cu mafia este reală", iar partidul lui Simion "nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului". Ei nu vor "să oprească furtul pe bune", a scris liderul USR pe rețeaua de socializare.

"Să nu ne facem iluzii: nu este întâmplător că AUR a ales-o pe Diana Buzoianu ca țintă. Ministra Mediului este o dublă amenințare pentru extremiști.

În primul rând, lupta Dianei cu mafia este reală. Iar AUR, în momente de răscruce, nu se sfiește niciodată să apere interesele sistemului. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe și atât. Nu să oprească furtul pe bune. Că doar sunt păpușați de cei care au profitat de capturarea statului".

Fritz scrie apoi despre faptul că "patriotismul Dianei este o concurență incomodă pentru cei care doar se pretind patrioți, dar joacă jocul altora".

"În al doilea rând, Diana Buzoianu arată că se poate. Se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile națiunii și, da, își ia în serios responsabilitatea de protectoare pentru râuri și munți, în pericol de distrugere din cauza unor proiecte învechite fără cap, împinse de băieți deștepți fără pic de respect pentru comorile naturale ale României. Normal că patriotismul Dianei este o concurență incomodă pentru cei care doar se pretind patrioți, dar joacă jocul altora".

În finalul postării de pe Facebook, Dominic Fritz atrage atenția asupra faptului că cine se va ralia de partea extremiștilor împotriva Dianei Buzoianu "se va demasca singur".

"Să fiți foarte atenți la cine o susține și cine o atacă pe Diana în aceste zile. Linia de demarcație între buna și reaua-credință va fi extrem de evidentă. Iar cine se va ralia de partea extremiștilor se va demasca singur", a conchis președintele USR.

Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
Şedinţa de luni, 22 septembrie, a Camerei Deputaţilor în care se dezbate moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a început,...
De ce votează Victor Ponta pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului: „Știu că și colegii deputați din PSD ar vrea să acționeze la fel ca mine”
De ce votează Victor Ponta pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului: „Știu că și colegii deputați din PSD ar vrea să acționeze la fel ca mine”
Fostul premier Victor Ponta a scris luni, 22 septembrie, pe Facebook, că va vota pentru moțiunea depusă împotriva Dianei Buzoianu, ministra Mediului, considerând că „nu are pregătirea...
