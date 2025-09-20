Dominic Fritz minimizează moțiunile depuse de AUR. „Ridicol, s-au trezit iarăși fix presupusii patrioți să atace”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că AUR a depus în Parlament ”o moțiune de cenzură ridicolă”, care va pica la vot, la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. ”S-au trezit iarăși fix presupuşii patrioți să atace”, a declarat Fritz.

”Dacă vorbim despre cei care doar pretind că iubesc România, despre cei care doar pretind că se luptă cu corupția în România, trebuie să vorbim scurt și despre atacul abject și cinic asupra Dianei Buzoianu. Este depusă o moțiune de cenzură ridicolă de către AUR în Parlament, care se va vota poimâine și bineînțeles că suntem cu fermitate alături de doamna ministră, pentru că a arătat că, fără frică și cu mare convingere, se ia de orice fel de interese care stau în calea unei Românii mai prietenoase cu mediul”, a declarat, sâmbătă, Dominic Fritz.

Liderul USR a adăugat că ”s-au trezit iarăși fix presupuşii patrioți” să o atace pe Diana Buzoianu, iar acest lucru arată că ”ei servesc alte interese”.

”Și faptul că s-au trezit iarăși fix presupuşii patrioți să atace prima pe ea, iarăși doar arată că ei servesc alte interese. Chestiunea hidrocentralelor... doamna ministră Buzoianu urmărește sută la sută parcursul legal al lucrurilor, sunt unele proiecte care momentan sunt blocate în instanță, altele care urmăresc parcursul normal al avizării cu toate analizele necesare. Și nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt luate pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România și pentru a apăra comorile naturale pe care suntem mândri să le avem în România. De aceea, luni, bineînțeles, va pica această moțiune, dar este încă un exemplu că nu întotdeauna pe pachetelul pe care scrie patriot este și un patriot înăuntru”, a declarat Dominic Fritz.

Ads

AUR a anunțat miercuri, în plenul Camerei Deputaților, că depune o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlu ”Stabilirea securității energetice a României prin politici de mediu ce obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”. În moțiune, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor și obligarea guvernului să reia de urgență lucrările, așa cum s-a angajat în fața cetățenilor.

Ads