AUR, POT și SOS depun moțiunile de cenzură miercuri seară. De ce vrea, de fapt, Simion amânarea votului

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 19:38
236 citiri
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

Opoziția, formată din AUR, POT și SOS România, și partidele din coaliția de la guvernare au negociat miercuri, 3 septembrie, stabilirea calendarului pentru dezbaterea celor 4 moțiuni de cenzură, însă nu s-a ajuns la un consens. În final, opoziția va depune miercuri seară moțiunile, acestea urmând să fie supuse votului duminică, 7 septembrie, susțin surse politice.

Coaliția și-ar fi dorit ca votul pe moțiunea de cenzură să aibă loc sâmbătă, pentru ca cele 5 proiecte de lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea să fie adoptate cât mai repede, scrie HotNews.

Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, moțiunile de cenzură ar fi trebuit depuse în prima parte a zilei de miercuri, astfel încât acestea să fie și citite în plen în aceeași zi.

AUR va depune, însă, moțiunile abia seara, conform surselor HotNews, ceea ce înseamnă că nu mai este timp ca ele să fie citite tot miercuri.

Regulamentul prevede că moțiunile se pot dezbate și pot primi un vot la trei zile de la citirea acestora – asta înseamnă că votul va fi duminică, având în vedere că cei din coaliție vor încheierea cât mai rapidă a procedurilor.

Cei de la AUR își ar fi vrut ca votul pe moțiuni să aibă loc abia săptămâna viitoare, pentru că duminică, 7 septembrie, ei își doresc să participe la „Sărbătoarea națională de la Țebea”, unde se află mormântul lui Avram Iancu.

„Am vrut să discutăm, să stabilim un calendar. Noi depunem moțiunea astăzi, până la ora 24:00”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu jurnaliștilor prezenți la Parlament.

„Nu depinde de noi, noi suntem minoritari în Parlament. Ne-am dorit un dialog, să stabilim un calendar. Puterea nu își dorește acest lucru, adică PSD.

Sâmbătă nu mai este posibil votul. Puterea are 70% din voturi, pot stabili ce vor. Birourile Permanente Reunite vor stabili un calendar care va permite și citirea moțiunilor. În mod logic, citirea moțiunilor se va face mâine, dacă ei nu acceptă un calendar. Am luat legătura cu premierul Bolojan, care a fost un om înțelegător, dar cu domnul Grindeanu nu se poate. Domnul Bolojan ne-a spus ce prevede legea și că putem să ne înțelegem asupra unui calendar. Domnul Grindeanu nu vrea”, a mai spus Peiu.

Liderul AUR, George Simion, a scris miercuri pe Facebook că „regimul democratic” a pus votul pentru moțiunile de cenzură duminică pe asumarea pachetelor de măsură, în loc de luni, când au loc protestele profesorilor.

„Regimul “democratic” face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)‼️‼️”, scrie Simion pe Facebook.

#motiuni cenzura, #aur pot sos, #amanare vot , #motiune de cenzura
