Romania are cei mai multi someri cu diploma. De ce nu reusesc sa se angajeze absolventii de facultate?

Romania e din nou fruntasa, dar intr-un clasament negativ. Suntem pe podium in privinta somerilor cu diploma. Daca la nivel european 83,5% dintre proaspetii absolventi au reusit sa se angajeze in 2023, datele Eurostat arata ca in Romania doar 74% au avut aceasta sansa. De ce nu reusesc sa se angajeze absolventii de facultate? Motivele sunt numeroase: de la alegerea gresita a facultatii, la pretentiile financiare nerealiste, lipsa experientei si lipsa de corelare a programelor universitare cu nevoile de pe piata muncii.

Tarile europene cu cei mai multi studenti angajati

Cel mai recent raport Eurostat arata ca, la nivelul anului 2023, 83,5% dintre proaspetii absolventi din UE erau angajati, marcand o crestere fata de 2022 (82,4%). In ultimii 10 ani, s-a inregistrat o crestere a ratei de angajare a proaspetilor absolventi. In 2013, rata a fost de 74,3% si de atunci a crescut.

Se inregistreaza insa decalaje intre tari. Rata generala de angajare a proaspetilor absolventi a fost de 80% sau mai mare in 22 de tari ale UE. Astfel, cea mai mare rata de ocupare a proaspatilor absolventi a fost inregistrata in Malta - 95,8%, urmata de Tarile de Jos (93,2%) si Germania (91,5%). Cele mai scazute rate de ocupare au fost inregistrate in Italia (67,5%), Grecia (72,3%) si Romania (74,8%).

De ce nu reusesc sa se angajeze absolventii de facultate?

Este o intrebare care ar trebui sa puna pe ganduri autoritatile, avand in vedere ca fenomenul somerilor cu diploma se accentueaza si deja dureaza de ani buni. Desi urmeaza cursurile unei universitati, tinerii romani intampina mari dificultati in procesul de insertie pe piata muncii.

Iata doar cateva dintre motivele care duc la o rata mare a somerilor in randul absolventilor:

• Dezorientare profesionala- lipsa unor servicii eficiente de consiliere si orientare in cariera. Alegerea gresita a facultatii influenteaza negativ cariera. Un tanar care ajunge sa studieze un domeniu care nu i se potriveste sau se formeaza intr-un domeniu care nu mai are cautare pe piata muncii isi rateaza sansa de angajare rapida.

• Pretentiile financiare nerealiste- de multe ori absolventii intampina dificultati la angajare din cauza diferentelor foarte mari intre asteptarile lor financiare de la primul job si nivelul din piata.

• Lipsa experientei – lipsa unor forme de instruire care sa creeze abilitati si competente. Unele programe ofera strict cunostinte la nivel teoretic, fara posibilitatea de practica relevanta. In lipsa unui contact direct cu firmele si a acumularii experientei, la finalizarea studiilor, absolventul ramane doar cu o diploma care nu mai cantareste atat de mult.

• Lipsa de corelare a programelor universitare cu nevoile de pe piata muncii- Romania inca mai are de lucrat la corelarea ofertei educationale, a aptitudinilor si abilitatilor dobandite de absolventii de studii superioare cu cerintele de pe piata muncii.

