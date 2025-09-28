Marc Marquez a intrat în legendă. Pilotul spaniol de 32 de ani a câștigat al șaptelea titlu mondial la MotoGP

Pilotul spaniol, Marc Marquez (Ducati) a câștigat, duminică, titlul mondial, al șaptelea din cariera sa în MotoGP, după ce a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei, în spatele coechipierului său Francesco Bagnaia.

La 32 de ani, Marc Marquez (Ducati) și-a concretizat sezonul extraordinar din 2025, câștigând al șaptelea titlu mondial în MotoGP, primul din 2019. Spaniolul nu avea nevoie să câștige duminică și a terminat pe locul 2. A fost suficient, deoarece fratele său Alex (Ducati Gresini), singurul său rival pentru titlu, a terminat pe locul 6.

Marc și-a pus capul în mâini după ce a trecut linia de sosire și, când a realizat amploarea realizării sale, spaniolul emoționat a țipat.

Apoi s-a oprit în fața unui ecran uriaș și, cu lacrimi în ochi, a urmărit un montaj al luptelor sale din ultimii șase ani, care au inclus peste 100 de accidente și patru operații, în timp ce și-a recâștigat titlul după 2.184 de zile.

El se alătură legendarului italian Valentino Rossi, fostul său mare rival, cu șapte titluri în categoria regină a motociclismului și se apropie de recordul unui alt italian ilustru, Giacomo Agostini, care a fost încoronat de opt ori. În total, el are nouă titluri mondiale, inclusiv cele din 125 cm³ în 2010 și Moto2 în 2012.

„Este imposibil să vorbesc. Nu vreau să-mi amintesc tot ce am trăit. Astăzi sunt împăcat cu mine însumi. Am făcut greșeli mari în cariera mea, am vrut să revin prea repede. Apoi am luptat, am luptat, am luptat și am câștigat din nou”, a afirmat Marquez.

Victoria la Motegi a revenit lui Francesco Bagnaia (Ducati), deja câștigător al sprintului de sâmbătă, care a semnat astfel al doilea său succes din acest sezon, după Austin, la sfârșitul lunii martie.

Joan Mir (Honda) completează podiumul cu locul 3, primul său podium din 2021.

