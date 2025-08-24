E imbatabil pe pistă: starul din MotoGP a ajuns la a 14-a victorie consecutivă

E imbatabil pe pistă: starul din MotoGP a ajuns la a 14-a victorie consecutivă
Marc Marquez s-a impus în Ungaria FOTO X Marc Marquez

Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) s-a impus duminică în Marele Premiu al Ungariei la MotoGP, reușind astfel a șaptea dublă consecutivă – cursă sprint și Mare Premiu.

Marc Marquez și-a continuat și duminică forma excelentă din ultima vreme și a câștigat fără probleme Marele Premiu al Ungariei, pe circuitul Balaton Park din Balatonfájar, după ce sâmbătă terminase primul și în cursa sprint.

Pentru pilotul spaniol este a 14-a victorie consecutivă, curse sprint și Mari Premii.

Marc Marquez i-a învins în Ungaria pe spaniolul Pedro Acosta (KTM) și pe italianul Marco Bezzecchi (Aprilia). Pe locul al patrulea s-a clasat campionul mondial en-titre, spaniolul Jorge Martin (Aprilia), care a pornit de pe locul 16 și a avut o revenire superbă.

În clasament, Marc domină autoritar, cu 455 de puncte, față de cele 280 ale fratelui său Alex Marquez.

