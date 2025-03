O judecătoare din România va conduce procesul împotriva fostului președinte filipinez. Rodrigo Duterte este acuzat de crime contra umanității

Judecătoarea româncă Iulia Motoc va conduce completul de la Curtea Penală Internațională (ICC) care va analiza dosarul în care este acuzat Rodrigo Duterte, fostul președinte din Filipine.

Dosarul este acum în faza preliminară iar completul condus de judecătoarea din România va decide dacă există suficiente probe pentru a începe procesul propriu-zis, informează Libertatea la data de 13 martie 2025, citând o știre difuzată de Philippine Star.

Din complet mai fac parte judecătoarele Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou (Benin) și María del Socorro Flores Liera (Mexic).

Fostul președinte Duterte are acum 80 de ani. El este acuzat de fapte extrem de grave, mai precis de crime împotriva umanității. Duterte ar putea fi găsit vinovat de cel puțin 43 de asasinate comise între anii 2011 și 2019, când era președinte al Filipinelor și, anterior, primar în orașul Davao. El nu se consideră vinovat, deoarece spune că cei morți erau traficanți de droguri.

Magistratul Iulia Motoc are o vastă experiență în drept internațional și drepturile omului. Ea a fost judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), unde a analizat dosare de abuzuri ale statului asupra cetățenilor. Iulia Motoc a fost și judecător la Curtea Constituțională a României (CCR) și a activat în mai multe comisii ONU privind drepturile omului.

MEET ICC’S PRE-TRIAL JUDGES

