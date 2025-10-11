Un tânăr de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu motocicleta de o mașină de poliție aflată în misiune, care nu a oprit la indicatorul ”Stop”. Anchetă pentru ucidere din culpă

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:36
258 citiri
Un tânăr de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu motocicleta de o mașină de poliție aflată în misiune, care nu a oprit la indicatorul ”Stop”. Anchetă pentru ucidere din culpă
Mașină de poliție FOTO Pixabay

Un adolescent de 17 ani a murit în noaptea de vineri spre sâmbătă, 11 octombrie, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu.

Tânărul a intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la indicatorul ”Stop”. În urma accidentului, poliţistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit.

IPJ Giurgiu anunţă, sâmbătă, 11 octombrie 2025, că o autospecială de poliţie şi o motocicletă condusă de un tânăr de 17 ani au fost implicate într-un accident rutier produs pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu.

”Autospeciala de poliţie, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului ”Stop”, fiind acroşată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de către un tânăr, de 17 ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliţie, cât şi a conducătorului motocicletei, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Giurgiu.

În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului.

”Precizăm faptul că poliţiştii se deplasau la o intervenţie, fiind solicitaţi să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violenţă fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a mai transmis sursa citată.

De asemenea, conducerea Poliţiei Judeţene Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern.

Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"
Estimări pentru scena politică la următorul ciclu electoral: "Transnistria va fi reintegrată în Republica Moldova și vom începe negocierile pentru unire"
Analistul Andrei Caramitru prezintă o serie de estimări referitoare la evenimentele care vor marca scena politică internațională "peste 3 ani și ceva, la următorul ciclu electoral"....
Alexandru Rogobete, despre influențele politice din spitale: „Ministerul nu are instrumente administrative de control” - Indicatori de performanță pentru manageri
Alexandru Rogobete, despre influențele politice din spitale: „Ministerul nu are instrumente administrative de control” - Indicatori de performanță pentru manageri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit vineri, 10 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, difuzată de Ziare.com, despre problema influenței politice în numirea managerilor...
#motociclist mort accident, #masina politie accident, #masina politie, #ucidere din culpa, #giurgiu, #politisti , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai putin de 1 an de la retragere
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei daca se poate". Joburile cautate de studenti, fara experienta
DigiSport.ro
Marele Fabio Capello n-a stat pe ganduri: l-a descris pe Cristi Chivu intr-un SINGUR cuvant

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un tânăr de 17 ani a murit după ce s-a ciocnit cu motocicleta de o mașină de poliție aflată în misiune, care nu a oprit la indicatorul ”Stop”. Anchetă pentru ucidere din culpă
  2. Alertă de fake news: UE nu "obligă" copilul să-și aleagă sexul. Eurodeputatul Nicu Ștefănuță: ”O prostie care sucește mințile oamenilor”
  3. Rusia, lovită de un cutremur puternic. Zona în care s-a produs seismul
  4. Cât câștigă un român în Germania, împreună cu soția: "Nu mai e ce a fost acum 15 ani / Aici nu ești fericit, degeaba faci atâția bani” VIDEO
  5. Alerte de vreme severă imediată. Două județe, sub Cod roșu în următoarele ore
  6. Afaceri cu albine sau abuzuri sexuale? Un ministru poate influența alegerea unor proiecte finanțate din fonduri europene?
  7. Val de ironii despre miliardul de euro descoperit în Portul Constanța, bancnote ”prop copy”: ”Să plătim salariile parlamentarilor cu ele / Urmează o captură de zahăr pudră și ceai verde”
  8. Paradă militară în Coreea de Nord, în cinstea celei de a 80-a aniversări a partidului unic. Ce arme teribile i-au fost prezentate lui Kim Jong-un VIDEO
  9. 2025, an cu vreme bună de lucru pe marile șantiere. „Constructorii au finalizat lucrările mai devreme”. Drumurile menționate de CNAIR
  10. Experții americani dau un avertisment dur pentru administrația Trump: SUA sunt în urma a două puteri la o armă de top VIDEO