Benzina și motorina se scumpesc de la 1 ianuarie 2024. Cu cât se va mări prețul pentru un plin

Carburanţii vor costa mai mult de anul viitor, chiar de la 1 ianuarie, când se aplică prima majorare a accizei. Astfel un litru de combustibil se va scumpi cu cel puținu 6 bani pe litru.

Apoi vor mai exista alte doua etape de crestere a accizei, in aprilie si in iunie. Iar per total, de pe urma acestei masuri, vom vedea benzina mai scumpa cu 18 bani pe litru si motorina mai scumpa cu 17 bani pe litru.

Un plin de 60 de litri ne va costa mai mult cu aproape 11 lei. Acciza creste in 2024 etapizat, in asa fel incat soferii sa nu resimta foarte tare aceste majorari de preturi.

Ne amintim ca in 2023 acizele nu au crescut si nu au fost raportate la rata inflației. Nu doar accizele la carburanti cresc. Ci si cele la tutun, alcool sau bauturi dulci. Asa ca si acestea vor fi mai scumpe.