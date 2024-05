Paradox sau normalitate: De ce a ajuns motorina să fie mai ieftină ca benzina. Ce se va întâmpla din iulie, când crește acciza

De câteva zile, la benzinăriile din România, s-a observat o ieftinire a motorinei, care a ajuns să coste mai puțin faţă de benzină.

La benzinăriile din București luni, 6 mai, un litru de motorină standard costa de la 7,27 lei. Se mai găsea şi cu 7,29 lei sau 7,30 lei pe litru, iar prețul ajungea până la 7,42 pe litru.

Cel mai mic preț pentru benzină era de 7,32 lei pe litru. Prețul este diferit de la benzinărie la benzinărie şi ajunge până la 7,50 lei pe litru.

Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor, a explicat pentru Ziare.com fenomenul. El susține că era ceva „atipic” ca motorina să fie mai scumpă ca benzina, pentru că este mai scump de produs.

“Ceea ce se întâmplă la noi e acum tipic. Prețul de producție al benzinei este mai scump faţă de motorină. Se întâmpla să fie mai mare probabil pentru că vânzarea de motorina era mult mai mare. S-a constatat în ultimul timp că nu e corect. Pe piața europeană, în 99% din cazuri benzina este mai scumpă ca motorina.

S-a revenit cu această ocazie la normalitate. Așa era în trecut, de câțiva ani era așa, acum s-a revenit la normal”, a declarat Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor Independenți.

Președintele Asociației Benzinarilor Independenți spune că până acum câțiva ani, motorina a fost tot timpul mai ieftină ca benzina și că probabil pe măsură ce a crescut numărul mașinilor diesel și a crescut cererea, a crescut și prețul.

„Se va acutiza în timp diferența. Era un obicei care s-a creat tacit, nu știu cum a apărut chestia asta, motorina să fie mai ieftină ca benzina, pentru că am rămas surprins. Prima benzinărie am avut-o după Revoluție la Adunații Copăceni, eu am prins vremurile când motorina era semnificativ mai ieftină ca benzina.

Tehnic vorbind și după modul de fabricare, benzina se fabrică la un preț mai mare, e un procedeu puțin mai complicat față de cel al motorinei. E clar, e stabilit în toată lumea, prețul producției e mai mare pentru că necesita o altă tehnologie”, a adăugat Ion Tache.

De la 1 iulie va urma o altă creștere a prețului carburanților, când va fi mărită din nou acciza.

„Din informațiile mele, prețurile în vara asta și după mărirea accizei preturile vor rămâne cam la fel. Prin august vor avea tendința să mai scadă, având în vedere ca producătorii au găsit resurse de țiței mai ieftin din zona Americii de Sud și au mai micșorat barilul și tarile din zona africană și Orientul Mijlociu.

Sigur, se poate întâmpla orice cu războaiele astea”, a adăugat președintele asociației.

Parcul auto al României

Potrivit DRPCIV, parcul auto din România a depășit anul trecut cifra de 10 milioane de vehicule, dintre care peste un milion şi jumătate doar în București. Mașinile pe motorină sunt în continuare mai numeroase decât cele pe benzină.

„Potrivit datelor existente, comparativ cu anul 2013, parcul auto a crescut cu 72,6%, iar față de anul 2022 este mai mare cu 3,83 %, fapt determinat atât de înmatriculările de vehicule noi, cât și de importul de vehicule second-hand. Anul acesta au fost efectuate 578.471 operațiuni privind vehiculele înmatriculate pentru prima dată în România, 825.701 operațiuni privind vehiculele înmatriculate anterior în România și cărora le-a fost schimbat proprietarul, 243.144 operațiuni de scoatere din evidențele vehiculelor înmatriculate și au fost emise 500.452 autorizații provizorii”, notează cei de la DRPCIV.

În toată țara sunt 10.334.320 de vehicule înmatriculate, număr aproape dublu față de cel înregistrat acum zece ani.

Numărul vehiculelor cu zero emisii de CO2 înmatriculate în România a cunoscut o creștere de aproximativ 60% față de anul 2022, la finalul lunii decembrie 2023 fiind înmatriculate în România aproximativ 42.000 de vehicule electrice.

Sunt 42.074 de vehicule complet electrice, dintre care 39.271 sunt autoturisme, după ce în 2023 s-au înmatriculat alte 14.580 de autoturisme electrice noi. Restul parcului auto este format din 3,7 milioane de autoturisme cu motoare pe benzină și 4,1 milioane de autoturisme cu motoare diesel. Cu tot cu LCV-uri (n. r. mașini jeep, camioane și dube ce nu depășesc 3,5 tone, potrivit rsa.ie) și camioane, sunt pe șosele 4,02 milioane de mașini pe benzină și 5,4 milioane de mașini diesel.

