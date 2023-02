Cine e notărița din România care face senzație în motorsport: ”Nu știam cum să-l conving pe soțul meu”

Antonia Tănasie face performanță atât la birou, cât și în motorsport. De profesie notar, blonda din Brașov este pilotul care a concurat în cinci campionate: Promo Rally, Time Attack, Super Slalom, Super Rally și Viteză în Costă.

Antonia Tănăsie a avut de dus muncă de lămurire cu soțul ei până să ajungă pe circuit.

„Nu știam cum să-l conving pe soțul meu să mă lase să particip și de ziua lui am organizat o urcare în Campionatul de Viteză în Coastă, cu unul dintre piloții profesioniști. Am zis să îi fac o surpriză. Efectul a fost unul pozitiv”, spune Antonia Tănasie, pilot motorsport.

În prezent, Antonia are 5 campionate bifate în motorsport.

„Am început cu Promo Rally, apoi am trecut la Time Attack, Super Slalom, apoi Super Rally și Viteză în Coastă”, a precizat Antonia.

Pilotul explică faptul că pentru ea etapele de concurs înseamnă vacanță de la munca de birou.

„Jobul meu nu presupune muncă fizică, mă consumă foarte mult psihic și mă ține angrenată în permanență în ceea ce fac și atunci când plec de la birou. Când îmi începe campionatul, îl văd ca pe un concediu împărțit pe bucățele”, a afirmat notărița.

Antonia își amintește cum a fost și prima experiență a ei la karting, disciplina cu care și-a început aventura în lumea cu mulți cai putere.

„Prima tură, primul kart, cu 6 cai, ulterior am trecut în tura a doua cu cel mai puternic kart, 9 cai, și am făcut toate turele cu toți banii de pe card. Și eu și soțul, cât ne-a ținut portofelul. Și de acolo a început totul”, a mărturisit Antonia Tănasie, pilot motorsport.

3 ani s-a dat Antonia în Campionatul Național De Karting, timp în care a devenit și campioană națională. În timp ce soțul a rămas în continuare la karting, ea a trecut la auto.

„Trecerea a fost foarte ușoară că nu îți dai seama, aș fi vrut să merg în paralel și cu kartingul și cu auto, dar nu ai cum să le dezvolți pe amândouă”, spune Antonia.

Dintre toate campionatele în care s-a dat, Antonia are și unul preferat.

„Cel mai pe sufletul meu a fost cel de Super Rally. Am rămas în Campionatul Național de Viteză în Coastă. Anul trecut am avut un an de testare pe mașină, pentru că am schimbat și mașina. Și anul acesta mă axez tot pe Viteză în Coastă”, a mai declarat ea.

Antonia povestește și cum este înaintea unei etape. „Anul trecut am participat la toate etapele, ca să văd cum sunt traseele și am plecat cam cu 3 zile mai repede de cum era etapa. Spre surprinderea mea, emoții nu au fost sau nu le mai percep ca și emoții. Când ajungi deja în recunoaștere este nerăbdarea aceea să înceapă, să te vezi la start. Emoția apare după urcare”, a încheiat Antonia Tănasie, pilot motorsport.

