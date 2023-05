Patrick Mouratoglou dezvăluie minciuna celor de la ITIA, în cazul Simonei Halep. Acuze fără precedent făcut de antrenorul francez

Dacă în primă fază, după ce s-a aflat că Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj, fostul ai antrenor, Patrick Mouratoglu a fost reținut, acum francezul pare dezlănțuit.

El a făcut acuze fără precedent, după ce ITIA, Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis, a anunțat că a descoperit ”nereguli” în pașaportul biologic al româncei.

El că pașaportul biologic al Simonei Halep a fost consultat de mai mulți specialiști, care n-au găsit nicio problemă și că afirmația ITIA este o minciună.

”Pașaportul ei biologic este complet normal. Toți experții pe care i-am rugat să-l verifice mi-au confirmat asta. Atitudinea ITF este o nebunie”, a scris Patrick Mouratoglou, pe Twitter.

Her blood passeport is totally normal. All the experts that I have asked to look at it confirmed it. The attitude of the ITF is insane. https://t.co/jSk1mEgSjl