Simona Halep a vorbit despre colaborarea ei cu Patrick Mouratoglou după victoria obținută contra Cristinei Bucsa în primul tur de la Washinghton.

Simona Halep spune că revenirea ei pe teren și faptul că încă visează la lucruri mărețe în tenis i se datorează lui Patrick Mouratoglou.

"Totul este Mouratoglou acum. Echipa, sută la sută. Tot ce e în jurul meu este despre academia lui și despre el. Am făcut această schimbare pentru că așa am simțit. Am crezut că o să o termin cu tenisul la 30 de ani dar acum am început ceva nou și drăguț. Totul e complet nou și mă bucur de asta. Am avut încredere în el din prima secundă. Chiar dacă până în aprilie, când am mers la academia lui, nu îl cunoașteam".

"Venirea lui Patrick e cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. are super energie, e mereu amabil, înseamnă mult pentru mine să lcurez cu astfel de oameni"

Simona Halep a vorbit despre Mouratoglou și într-un interviu acordat WTA.

"M-am dus la academie și l-am întrebat dat dacă vrea să muncească cu mine și așa fost, ușor, simplu și direct.

Mă simt grozav cu el, iubesc personalitatea lui, energia lui și îmi aduce multă încredere.

Mai avem nevoie de puțin timp, dar încrederea e acolo".

