„Uite, nenorocitul ăsta mi l-a dat! Plângea că l-a părăsit iubita și avea substanța pe masă” Cum putea scăpa Simona Halep de suspendare

Simona Halep a primit o suspendare de patru ani și se află în mijlocul unui scandal de proporții, după dezăluirile oficiale făcute de ITIA.

Halep ar fi putut scăpa basma curată dacă ar fi dat vina pe cineva din echipa sa. Doctorul biochimist Dorel Tocitu, șeful serviciului de Biochimie și Tehnologia Antrenamentului din cadrul Institutului Național de Cercetare Sportivă, susține că aceasta e singura strategie prin care Simona Halep își putea demonstra nevinovăția.

„Eu am spus la vremea respectivă, numai că asta s-a terminat! Atunci se putea spune așa: ‘Ăla care se ocupă de suplimente fusese părăsit de iubita cunoscută pe internet, a aflat că aia e o vagaboandă. Plângea, plângea nenorocitul că era o lovitură extraordinară și avea pe masă două categorii de substanțe. Cele pe care trebuia să i le dea Simonei și avea roxadustatul pe care îl lua el că se sufoca. Și pentru că plângea și nu vedea bine i-a dat ei roxadustatul’.

Ăsta era un om care ia asupra lui, pentru că la întrebarea cum a ajuns, răspunzi: ‘Uite, nenorocitul ăsta mi l-a dat’. Ala îl întreabă, păi tu n-ai știut? ‘N-am știut că nu mai vedeam, eram turbat că aia m-a părăsit, tremuram tot, am vrut să-mi pun capăt zilelor. Și a fost o greșeală, n-am mai putut să repar nimic’. Ăla e dat afară din sport pe viață, bineînțeles. Ia și niște bani, cât o costă pe ea avocații ăștia, mult mai puțin, și s-a terminat! Am găsit vinovatul, am găsit cum a ajuns, sportiva e nevinovată!”, a declarat Dorel Tocitu la GSP Live.

Tot Dorel Tocitu a opinat că a fost o greșeală din partea lui Halep să se războiască cu ITIA și a dat-o exemplu pe Maria Sharapova: „Dacă vă uitați pe interviurile pe care le-am dat de la începutul cazului am spus că este o greșeală de a te apuca să te lupți cu acești coloși. Ne uităm la ce au făcut alții înainte. Când Sharapova a fost prinsă cu meldonium a zis: ‘Ce? Meldonium? Păi eu iau de 16 ani substanța asta! Aoleo, de anul ăsta e pe listă? Nici n-am știut. Eram beată de la Revelion, când m-am uitat în februarie pe lista interzisă era târziu’. Înțelegeți?! Nimeni nu s-a apucat să spună că e absolut nevinovată, că e contaminată… După aceea, la întrebarea cu ce ești contaminată spui că e o substanță care nici nu se prea produce în fabricile de medicamente, se produce în laboratoare clandestine”, a adăugat expertul biochimist.