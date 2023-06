Momentul în care Mourinho îl ia la înjurături pe arbitrul finalei Ligii Europa. Ce i-a strigat portughezul VIDEO

AS Roma și FC Sevilla s-au întâlnit în finala Europa League de la Budapesta. Pe stadionul Puskás Aréna, în fața a 61.000 de spectatori, cele două echipe au încheiat la egalitate după 120 de minute, scor 1-1. La lovituri de departajare s-a impus FC Sevilla cu 4-1.

Meciul a fost marcat și de protestele lui Jose Mourinho, la adresa brigăzii de arbitri. Portughezul a contestat vehement mai multe decizii controversate ale britanicului din finala contra andaluzilor, în special cea luată în minutul 80, când Anthony Taylor nu le-a acordat italienilor un penalty, pentru un presupus henț la Fernando.

După meci, Jose Mourinho s-a dus în parcarea stadionului, acolo unde l-a așteptat pe Anthony Taylor. Lusitanul nu și-a putut controla nervii și l-a jignit pe arbitrul britanic. „Rușinea dracului! Prostul dracului!”, i-a strigat acesta, după care l-a luat la înjurături în portugheză.

Jose Mourinho angry with Anthony Taylor!!! Not sure why he gets to referee big games when he makes so many mistakes. pic.twitter.com/IksU2ZWSiR