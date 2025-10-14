Sfârșitul unei ere. Canalele muzicale MTV vor fi închise în toată Europa până la sfârșitul anului 2025. Motivele deciziei fără precedent

Canalele muzicale MTV vor fi închise în toată Europa până la sfârșitul anului 2025 FOTO X/@SaycheeseDGTL

După 44 de ani de emisie continuă, o instituție culturală va fi închisă definitiv până la 31 decembrie 2025. Trista veste a fost anunțată de gigantul divertismentului Paramount Global.

Este vorba despre canalele de televiziune ale MTV: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Acestea se vor închide mai întâi în Marea Britanie și Irlanda, înainte de a se închide în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia, scrie Euronews.

Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut momente prețioase din copilărie așteptând să descopere cel mai recent videoclip muzical, dornici să urmărească topurile cu numărătoare inversă și să savureze toate bunătățile culturii pop și modei oferite de MTV.

Decizia vine pe fondul unor măsuri agresive de reducere a costurilor din partea Paramount Global, care fuzionează cu Skydance Media anul acesta. Dincolo de realitățile financiare, această mișcare reflectă și modul în care obiceiurile de vizionare și media s-au schimbat dramatic în ultimii ani, fanii muzicii migrând către opțiunile digitale.

Într-adevăr, canalele de socializare și platformele de streaming reprezintă o concurență acerbă, iar canalele TV nu pot concura – în ciuda faptului că oferă un sentiment de comunitate care a durat de decenii, înlocuit acum de modalități mai personalizate de a experimenta muzica.

Ads

Închiderea va pune capăt unei moșteniri a culturii pop care a început în SUA în 1981. În mod destul de profetic, primul videoclip difuzat pe MTV a fost „Video Killed The Radio Star” al formației The Buggles.

De acolo, au urmat momente emblematice ale culturii pop: premiera videoclipului piesei „Thriller” a lui Michael Jackson în decembrie 1983; David Bowie pledând pentru artiștii de culoare la MTV News; reality show-ul de pionierat The Real World la începutul anilor '90; Nirvana aducând grunge în mainstream cu difuzarea constantă a videoclipului muzical „Smells Like Teen Spirit”; dezastrul Courtney Love vs Madonna...

După primii ani de MTV, acesta a început să fie difuzat în Europa în 1987. Emisiuni precum MTV Unplugged au devenit instituții, canalele aflate la apogeu transformând videoclipurile promoționale în oferte artistice, lansând cariere muzicale, permițând tendințelor modei să depășească granițele și definind cultura tineretului.

Până în anii 2010, televiziunea muzicală tradițională a devenit depășită odată cu ascensiunea rețelelor sociale și a streamingului la cerere.

Marca MTV va continua prin intermediul platformelor digitale și al evenimentelor emblematice, precum premiile VMA și EMA. Cu toate acestea, în ultima zi a anului 2025, televiziunea muzicală așa cum o știau generațiile trecute va dispărea.

Ads